موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفا على ليدز يونايتد الأحد المقبل، الموافق 12 سبتمبر الجاري، حيث تقام المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

ويذاع اللقاء- المقرر إقامته في الخامسة والنصف- عبر شبكة قنوات beIN Sports.

ويخوض ليفربول 6 مباريات فى مختلف المسابقات خلال شهر سبتمبر الجارى، بعد نهاية فترة التوقف الدولية، بواقع 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، مباراتين في دورى أبطال أوروبا ومباراة في كأس الرابطة الإنجليزية.



ليفربول ضد ليدز - الدوري الإنجليزي - 12 سبتمبر

ليفربول ضد ميلان - دوري أبطال أوروبا - 15 سبتمبر

ليفربول ضد كريستال بالاس - الدوري الإنجليزي- 18 سبتمبر

ليفربول ضد نوريتش سيتي - كأس الاتحاد - 21 سبتمبر

ليفربول ضد برينتفورد - الدوري الإنجليزي - 25 سبتمبر

ليفربول ضد بورتو - دوري أبطال أوروبا - 28 سبتمبر