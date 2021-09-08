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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدفع بـ20 سيارة إطفاء لمكافحة نيران حريق هائل بمخازن أخشاب بالشرابية| صور

حريق الشرابية
حريق الشرابية

دفعت قوات الحماية المدنية بـ20 سيارة إطفاء، لموقع حريق هائل نشب داخل عدد من مخازن الأخشاب والعشش والمنازل في عزبة الورد بمنطقة الشرابية، لمحاولة السيطرة على النيران.

 

وتواصل قوات الحماية المدنية، محاولات السيطرة على حريق هائل نشب في عدد من مخازن الأخشاب في عزبة الورد بمنطقة الشرابية.

 

ويشهد محيط الحريق جهودا مكثفة من الأهالي لمساعدة قوات الاطفاء فى محاولاتهم للسيطرة على الحريق.

 

والتهمت النيران مسجد العزبة وعدد من المنازل بالاضافة لعدد من مخازن الأخشاب، وتجرى محاولات- على قدم وساق- للسيطرة على الحريق.

 

وسيطرت حالة من الفزع والخوف على أهالي منطقة عزبة الورد بمنطقة الشرابية، بسبب اندلاع حريق هائل فى عدد من مخازن الأخشاب.

 

وناشد الأهالي قوات الحماية المدنية بالدفع بسيارات اطفاء اضافية لمحاولة السيطرة الحريق ومنع وصول النيران للمنازل وحدوث خسائر بشرية.

 

وحصل صدى البلد على الصور الأولى لحريق هائل شب داخل مخزن أخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية.

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