أخبار التكنولوجيا|واتسآب يتيح التخفي من جهات اتصال محددة.. سامسونج تعتزم إطلاق أول لاب توب قابل للطي

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

أعلنت شركة JBL الأمريكية عن سماعات JBL Flip 6 المكبرة للصوت، رسميا ، حيث تأتي السماعات بعدد من التقنيات الجديدة والتي تعمل على تحسين جودة الصوت وتنقيته، كما تعمل مع تقنية البلوتوث.

أبرزها هواتف آيفون شهيرة.. توقف واتسآب عن 43 هاتفا ذكيا في هذا التاريخ

يعتزم تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp واتسآب إيقاف خدمته على عدد كبير من الهواتف التي تصل إلى 43 طرازا من الهواتف الذكية، حيث لم تعد هذه الهواتف تستوفى شروط التشغيل الخاص بالتطبيق.

تسريبات شبه مؤكدة تكشف موعد إطلاق هواتف iPhone 13

كشفت تسريبات الموعد الذي ستقوم فيه شركة آبل الأمريكية بإطلاق مجموعة هواتفها الرائدة الرئيسية لهذا العام، وهي هواتف iPhone 13 آيفون 13 بالإضافة إلى الإعلان عن ساعتها الذكية Apple Watch الجيل السابع.

واتسآب يتيح التخفي من خلال حظر أشخاص معينة من رؤية "آخر ظهور"

كشفت تسريبات أن تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp واتسآب يستعد لتوفير مطلب طال انتظاره منذ سنوات من المستخدمين البالغ عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم، وهو إلغاء خاصية Last Seen أو آخر ظهور لشخص معين من جهات اتصالك.

تعرض المليارات من هواتف الأندرويد وأجهزة ويندوز للاختراق.. والسبب البلوتوث

تعرض أكثر من مليار مستخدم لهواتف أندرويد وويندوز حول العالم للاختراق بسبب ثغرة أمنية جديدة تسمى BrakTooth نتجت عن اختراق تقنية البلوتوث الخاصة بالمستخدمين في هذه الأجهزة.

مفهوم جديد.. سامسونج تعتزم إطلاق أول لاب توب قابل للطي

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال الفترة القادمة إطلاق لاب توب بمفهوم جديد حيث سيكون لاب توب قابل للطي، وسيكون الأول من نوعه وسيصدر تحت اسم Galaxy Book Fold 17، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في الربع الأول من العام القادم 2022 .