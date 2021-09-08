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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنذار خطير.. إسرائيل تحذر من منصة صواريخ في غزة

إسرائيل تحذر من منصة
إسرائيل تحذر من منصة صواريخ بـ غزة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، على صدر صفحتها الأولى، إن ما بدأ في النفق قرب "جلبوع" قد ينتهي بمنصة لإطلاق الصواريخ من بيت حانون.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن الخوف الفلسطيني من تدهور أوضاع الأسرى، بدأ يعطي إشارات تهديد ورسائل وعيد.
 

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وأوضحت "الليلة تلقينا تهديدًا أكثر أهمية صدر من الأذرع الفلسطينية المسلحة، والذي يجب أن يؤخذ على محمل الجد".

وأردفت تقول: إنه لو قمنا باستخلاص التهديد، فإنها عبارة عن رسالة واضحة لإسرائيل مفادها "إذا واصلتم العقوبات ضد الأسرى، سنرد بأي طريقة نراها مناسبة، هؤلاء الأسـرى لن يتركوا بمفردهم في المعركة معكم".

وأكدت الصحيفة، لقد كتبنا من قبل وسنكتبه مرة أخرى: "تهديدات الأذرع الفلسطينية المقاتلة لا ينبغي تجاهلها؛ لأنه من السهل عليهم تنفيذها".

إسرائيل غزة منصة صواريخ تل أبيب سجن جلبوع الإسرائيلي

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