بحكمة صباحية.. نوال الزغبي توجه نصيحة للجمهور عبر تويتر

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نصيحة وحكمة في الصباح الباكر.

وكتبت نوال الزغبي في تغريدة: “لا تعتمد على الحب فهو نادر !!! ولا تعتمد على الإنسان فهو مغادر!!! اعتمد على الله فهو قادر”.

وكان كليب “عليه ابتسامة” للفنانة نوال الزغبي حقق مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، إذ تم طرحه في 23 أغسطس الماضي.

وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة" باللهجة الخليجية عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.

وروجت الفنانة نوال الزغبى لـ كليبها الجديد "عليه ابتسامة"، من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.