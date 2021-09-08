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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاتحاد الأوروبي: متفائلون بما سيتوصل إليه منتدى مصر للتعاون الدولي لدعم الجهود التنموية الدولية

صدى البلد

أعربت جوتا أوربيلينين، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية عن تفاؤلها بما سيتوصل إليه منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021  من برنامج عمل وتوصيات من خلال مناقشاته، مشيرة إلى أهمية القضايا والموضوعات في إطار ما يطرحه من شراكات لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت أوربيلينين في كلمتها أمام المنتدى الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة دولية رفيعة المستوى، إن جائحة كورونا أودت بحياة نحو 4.5 مليون شخص وأن خطورة تداعيات تلك الجائحة تتزايد في ضوء غياب المساواة الاقتصادية، مشددة على ضرورة معالجة الأزمة بجهود دولية متواصلة وخلق الفرص الواعدة والمناسبة لإعادة ترميم البناء الدولي وزيادة التبادل وتحقيق الأهداف الأممية.

وأضافت:" نستطيع معا الترويج للنمو المستدام وزيادة تعليم السيدات والشباب ، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوربي للتعاون المستمر مع كافة الأطراف لدعم جهود التنمية .

وأعربت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية عن تطلعها للتعاون المستمر لإنجاح قمة الاتحادين الأوربي والإفريقي التي ستعقد في 2022, وضرورة تحويل التحديات إلى فرص ونمو تاريخي.

وانطلق صباح اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

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