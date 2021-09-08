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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محدش هيقدر ينساهم... القومى للمسرح يكرم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز

سمير غانم ودلال عبد
سمير غانم ودلال عبد العزيز

قال الفنان يوسف اسماعيل ، رئيس المهرجان القومى للمسرح ،  إن المهرجان  استقبل 9 عروض أطفال تم عرضهم على لجنة المشاهدة وسيتم اختيار منهم  ما يستحق المنافسة على مسابقة المهرجان القومى للمسرح .


وأضاف "اسماعيل" ، خلال استضافته ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز  ، أن المهرجان كان يخطط لتكريم عدد من الفنانين هذه الدورة ولكن جاءت كورونا وحصدت أرواح عدد كبير من الفنانين لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تكريم الفنانين الراحلين  سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز .


وأشار إلى الفنان الراحل سمير غانم مدرسة عظيمة لن تتكرر فى الكوميديا له بصماته الواصحة التى آثرت على كافة الأجيال ومحفورة فى وجدان الجميع ويصعب نسيانها  لافتا إلى  أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز أيضأ تمتلك رصيد مسرحى متنوع وكبير والتى كانت تمتلك موهبة ضخمة من الابداع الفنى.


ويكرم  المهرجان القومي للمسرح المصري خلال دورته الـ 14 برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل الناقدة المسرحية الكبيرة آمال بكير تقديرا لمسيرتها النقدية في عالم المسرح واهتمامها بالشباب والكتابة عن تجاربهم المسرحية.

 

وقال الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي إن تكريم الناقدة الكبيرة آمال بكير جاء بإجماع كل أعضاء اللجنة العليا للمهرجان وذلك لإسهاماتها الكبيرة في النقد المسرحي، ومعايشتها وحضورها المستمر للعديد من الأعمال المسرحية ، ومشاركتها المستمرة فى المحافل الفنية والمسرحية، فضلا عن إسهاماتها المعروفة فى متابعة عروض مسارح الدولة والهواة والمسارح التجارية والاهتمام بالكتابة عن المواهب الشابة.

 

الناقدة الكبيرة آمال بكير من مواليد القاهرة، وتخرجت من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام (1959)، ثم عينت بعد تخرجها بجريدة "الأهرام" محررة للأخبار الفنية والثقافية، ثم أشرفت على هذه الصفحة لمدة 11 عاماً، وكان أول باب تقوم بتحريره هو "وراء الكواليس" إلى جانب عملها بالصفحة الأخيرة بالأهرام، وقضت أكثر من ستين عاما فى بلاط صاحبة الجلالة، وهي ثانى صحفية تعمل بالصحافة، حيث سبقتها جاكلين خورى إلى القسم الخارجي.

 

آمال بكير من أكثر النقاد متابعة للأنشطة الفنية من عروض مسارح الدولة والهواة والمسارح التجارية والفرق الزائرة وعروض الأوبرا والأوركسترا السيمفوني وأنشطة أكاديمية الفنون، فضلاً عن المهرجانات الفنية العربية والأوروبية، وداومت على تحرير مقالها الأسبوعي بإمضاء "مخلصة" بصفحة الفنون بجريدة "الأهرام" ، كما كانت تكتب مقالها النقدي المسرحي بعنوان " شاهدت لك ".

 

يشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري سينطلق يوم 27 سبتمبر ويستمر حتي 9 أكتوبر المقبل، وكان قد أعلن من قبل عن تكريم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز ، كما ستحمل الدورة الجديدة عنوان " الكاتب المسرحي المصري " ويجري حاليا اختيار العروض التي ستشارك وستتنافس علي جوائز المهرجان . 

 

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