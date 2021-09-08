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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دعماً لـ«حياة كريمة».. قوافل جامعة طنطا الطبية تجوب القرى الأكثر احتياجًا بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت جامعة طنطا اليوم، قافلة طبية إلى قرية شبراملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اهتمام الجامعة بإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا بالغربية، انطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية ودورها التنموي والخدمي بهدف تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان.

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ووجه رئيس جامعة طنطا، باستمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة الغربية بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

وقال ‏الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي، مشيرًا إلى أنه تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ1181حالة من أهالى القرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وأضاف «عتمان» أن أن القافلة ضمت شارك فيها 27 من أساتذة كلية الطب بالجامعة وضمت 12 تخصصا طبيا.

أشارت الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 23 حالة لمستشفى الجامعة لاستكمال العلاج في تخصصات المخ والأعصاب والقلب والصدر والباطنة.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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