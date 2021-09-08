اخبار التعليم.. تداول أسئلة وإجابات انجليزي الدور الثاني بالثانوية العامة.. 25 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



تداول أسئلة وإجابات اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة عبر تليجرام بعد توزيعهما بلجان الدور الثاني

تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل انها تخص أسئلة واجابات امتحان "اللغة الأجنبية الأولى" الذي يؤديه الان طلاب الثانوية العامة داخل لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2021

التعليم العالي: سنقبل 10 % من الطلاب بمرحلة تقليل الاغتراب

قال الدكتور عادل عبد الغفار ، المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مرحلة تقليل الاغتراب مخصصة لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، مشيرا إلى انه تم فتح المرحلة الأربعاء من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، لتستمر حتى يوم الأحد المقبل.



وزير التعليم العالى يشدد على سرعة الانتهاء من تطعيم الطلاب قبل بداية العام الدراسى

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، عددًا من العيادات المخصصة لتطعيم الطلاب بلقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا.

بالأسماء ..تعيين مديرى إدارات جدد بجامعة بنها

أصدرت شيرين شوقى أمين عام جامعة بنها قرارات بتعيين وتكليف مديري إدارات جدد بالجامعة وذلك بعد الانتهاء من مقابلة المتقدمين للوظائف التى تم الإعلان عنها.

وزيرا التعليم العالي والصحة يتفقدان مراكز التطعيم للوقاية من كورونا بجامعة القاهرة

قام د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ود. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة صباح اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لمتابعة سير حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين للوقاية من فيروس كورونا المستجد بجامعة القاهرة.



التعليم العالى تصدر قرار بدء الدراسة فى كلية طب بشرى الوادى الجديد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القرار رقم 8178 لسنة 2021، والمتضمن بدء الدراسة في كلية الطب البشري جامعة الوادي الجديد.

سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2021

انطلقت صباح اليوم مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2021.



تأثير برنامج تأهيلي بدني لعضلات الطرف السفلي على مضاعفات الإصابة بالصلب المشقوق لدى الأطفال رسالة دكتوراه بجامعة أسيوط

أعرب الدكتور طارق الجمال عن سعادته بالحضور مجدداً لكلية التربية الرياضية لمناقشة رسالة علمية أخرى بقسم علوم الصحة الرياضية الذي يشترك مع قسم العظام بكلية الطب في دراسة بعض إصابات وتشوهات العظام وكيفية تأهيل المصابين بها مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأساتذة والباحثون بالقسم لتطوير هذا المجال.



جامعة بنها تشارك في احتفالية هيئة الشراء الموحد لإطلاق المنتدى الطبي الأفريقي

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها فى احتفالية الإعلان عن المنتدى الطبي الأفريقي الأول والتي تنظمها هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع الشركة الدولية للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وسفراء الدول ورؤساء الجامعات وذلك بحديقة قصر القبة.



التعليم العالى: 25 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم "الأربعاء"، عن تسجيل 25 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية لتنسيق الجامعات رغباتهم حتى الآن للتحويل ضمن مرحلة لتقليل الاغتراب في أول أيامها.



تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية .. تفاصيل حول تعديل الحدود الدنيا والمصروفات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قرار اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية 2021 وذلك خلال اجتماعها وذلك مساء أمس ، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وهو خفض الحد الأدنى للتقدم بجميع كليات تنسيق الجامعات الخاصة 2021 بالإضافة إلى قرارات أخرى على النحو التالي:

دعماً لـ«حياة كريمة».. قوافل جامعة طنطا الطبية تجوب القرى الأكثر احتياجًا بالغربية

نظمت جامعة طنطا اليوم، قافلة طبية إلى قرية شبراملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.