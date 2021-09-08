محافظ قنا يفتتح وحدة عزبة البوصة البيطرية بنجع حمادي

على هامش المؤتمر الجماهيري..

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وحدة عزبة البوصة البيطرية بمركز نجع حمادى، وبرفقته الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى وعدد من القيادات التنفيذية يأتى ذلك فى إطار سعى المحافظة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح محافظ قنا، أن الوحدة تقدم خدماتها البيطرية لصغار المربين بقرى عزبة البوصة و أبو حزام وحمرا دوم و تشتمل على معمل تحليل وصيدلية ومكاتب إدارية بالإضافة إلى إستراحة طبيب بتكلفة إجمالية تصل إلى ٤ ملايين جنيه.



وفى سياق متصل تفقد محافظ قنا ، أعمال القافلة البيطرية بقريتى أبو حزام وحمرا دوم، موضحاً أن القافلة نجحت فى مناظرة ٢٦٠ رأس ماشية متنوعة تم فحصها تناسليا وفى تخصص الباطنة وكذلك الأمراض الوبائية والمعدية، مقدما الشكر للقئمين على تنظيم القافلة والمشاركين فيها .



من جانبه قال إبراهيم يوسف ، مدير عام الطب البيطري ، بجانب فحص الحيوانات فإن القافلة نظمت ندوات إرشادية لصغار المربين لتوعيتهم بأنواع الأمراض التى تصيب الحيوانات و الأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها.



و أضاف يوسف ، كما تم توزيع ملصقات توعية على المترددين للإطلاع عليها وزيادة وعيهم بشأن رعاية الحيوانات وحمايتها من الأمراض التى قد تصيبها.

افتتاح وحدة بيطرية بعزبة البوصة

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