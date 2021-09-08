فى عيد الفلاح الـ69.. زراعة النواب تطالب بدعم أسعار المواد البترولية للمزارعين

دعت فتحية السنوسي عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي دعم أسعار المواد البترولية التى يستخدمها المزارعين فى الأراضى الزراعية بجانب رفع مستوى الوحدات الصحية والمستشفيات لتقديم الرعايه الصحية بصورة تليق بكرامة الفلاح المصرى.

وأكدت “السنوسى” فى تصريح لـ"صدى البلد"، بمناسبة الاحتفال بـ عيد الفلاح الـ69، على ضرورة وضع أسعار عادلة للمحاصيل المنتجة لكى لا يكون النشاط الزراعى طارد للعاملين فيه، لافتة إلى أن المزارعين المصريين هم الركيزة الأساسية للانتاج.

وأوضحت أن الفلاح المصرى يجب ان يتم دعمه بشكل كامل وخاصة من خلال الجمعيات الزراعية من توفير تقاوى واسمدة له خاصة فى واحدة سيوة بمحافظة مطروح التى تعانى من مشكلة الزراعات المهددة بسبب ارتفاع منسوب مياة الصرف الزراعى.

عيد الفلاح المصرى

وتحتفل مصر بعيد الفلاح المصرى، فى التاسع من شهر سبتمبر من كل عام تقديرا لدور الفلاح فى التنمية واعترافا بدوره فى التنمية الزراعية وتوفير الغذاء.