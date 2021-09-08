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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فى عيد الفلاح الـ69.. زراعة النواب تطالب بدعم أسعار المواد البترولية للمزارعين

الفلاح المصرى
الفلاح المصرى

دعت فتحية السنوسي عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي دعم أسعار المواد البترولية التى يستخدمها المزارعين فى الأراضى الزراعية بجانب رفع مستوى الوحدات الصحية والمستشفيات لتقديم الرعايه الصحية بصورة تليق بكرامة الفلاح المصرى.

 

وأكدت “السنوسى” فى تصريح لـ"صدى البلد"، بمناسبة الاحتفال بـ عيد الفلاح الـ69، على  ضرورة وضع أسعار عادلة للمحاصيل المنتجة لكى لا يكون النشاط الزراعى طارد للعاملين فيه، لافتة إلى أن المزارعين المصريين هم الركيزة الأساسية للانتاج.

 

وأوضحت أن الفلاح المصرى يجب ان يتم دعمه بشكل كامل وخاصة من خلال الجمعيات الزراعية من توفير تقاوى واسمدة له خاصة فى واحدة سيوة بمحافظة مطروح التى تعانى من مشكلة الزراعات المهددة بسبب ارتفاع منسوب مياة الصرف الزراعى.

 

عيد الفلاح المصرى

وتحتفل مصر بعيد الفلاح المصرى، فى التاسع من شهر سبتمبر من كل عام تقديرا لدور الفلاح فى التنمية واعترافا بدوره فى التنمية الزراعية وتوفير الغذاء.

عيد الفلاح المواد البترولية الوحدات الصحية كرامة الفلاح المصرى الجمعيات الزراعية توفير تقاوى

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