ما حكم مصافحة النساء .. الأزهر يجيب

حكم مصافحة النساء .. ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، من خلال البث المباشر، بصفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول : ما حكم مصافحة النساء؟

حكم مصافحة النساء

قال الشيخ محمود السيد عضو مركز الأزهر للفتوى، إن هناك خلافا بين الفقهاء في تلك المسألة على تفصيلات مختلفة، الأولى فيها والأفضل عدم المصافحة، إلا في حالة المضطر فله أن يذهب إلى أحد الرأيين سواء بالمصافحة أو الامتناع عنها.

وأشار "السيد" إلى أن الخلاف الوارد بين الفريقين حول المصافحة أمر مباح أم محرم، وما هي الحالات التحريم مطلقاً أو الإباحة مطلقاً، لافتاً إلى أن أمر المصافحة إذا كان متعلق بالفتنة وافتنان الرجال بالنساء فلا يصافحون، أما في الحالة العادية والطبيعية فالأمر على التخيير، موضحاً أن الذي يرى التحريم يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني والبيهقي.

وبين عضو مركز الأزهر أن المراد بالمس حمله البعض على الجماع، مشدداً على أن الأولى والأفضل هو عدم المصافحة إلا في حالات الضرورة.

https://fb.watch/7UHCYfho3C/

حكم مصافحة النساء

أفادت دار الإفتاء المصرية، بأن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محلُّ خلاف في الفقه الإسلامي؛ فيرى جمهور العلماء حرمة ذلك، إلا أن الحنفية والحنابلة أجازوا مصافحة العجوز التي لا تُشتَهَى؛ لأمن الفتنة.

وواصلت: ومن أدلة الجمهور على التحريم: قول السيدة عائشة رضي الله عنها: "مَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ" متفق عليه، وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» أخرجه الروياني في "مسنده"، والطبراني في "المعجم الكبير"، كما استدلوا بأن المصافحة أشد من النظر، والنظر معلوم حرمته، فتكون المصافحة محرمة من باب أولى.

وأردفت الإفتاء: بينما يرى بعض العلماء جواز ذلك؛ لما ثبت: "أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صافح النساء لما امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهنَّ عند مبايعتهنَّ له"، و"أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صافح عجوزًا في خلافته"، ولما جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أنه كان يجعل أم حرام رضي الله تعالى عنها تفلي رأسه الشريف"، ولما أخرجه البخاري: "أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جعل امرأة من الأشعريين تفلي رأسه وهو محرم في الحج".

ولخصت فتواها، قائلةً: "وعليه.. فيمكن لمن ابتلي بشيء من هذا أن يقلد مَنْ أجاز ذلك مِن العلماء، والخروج من الخلاف مستحب.

حكم مصافحة النساء

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن النبي محمد -صلي الله عليه وسلم-، كان لا يصافح النساء الأجنبيات بيده.

واستشهد «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، بما روي عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-قالت: «مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا» (رواه البخاري 6674)

وتابع في بيان حكم مصافحة النساء : كما روت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ .. قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَايَعْتُكِ كَلامًا وَلا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلا بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ». رواه البخاري 4512 وفي رواية: «أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلامِ .. وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ»

وأوضح أن بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت شفاهية، منوهًا بأن الإسلام كرم المرأة ورفع قدرها في تعاليمه وتشريعاته، مضيفًا: «التسريح بإحسان أصبح غير موجودا فى المجتمع، والسيدات يعانين فى المحاكم، والرجال أصبح محرومين من رؤية أبنائهم».