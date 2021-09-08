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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تستعد لاستقبال الطلاب الجدد

عميد كلية التكنولوجيا
عميد كلية التكنولوجيا و التعليم

 أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم - جامعة حلوان برعاية  الأستاذ الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية عن  تفعيل برنامج بكالوريوس التكنولوجيا للعام الجامعي الجديد 2020/2021 في مجالات ( تكنولوجيا  سيارات الهجين – تكنولوجيا الميكاترونيك ) وذلك للطلبة المقبولين من خلال طابع التنسيق لكلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة ، وتكون الدراسة بالبرنامج بنظام الساعات المعتمدة ، لمدة أربع سنوات دراسية متواصلة دون انقطاع.

 

وتهدف الكلية إلى تأهيل كوادر متميزة قادرة على العمل الجماعي والابتكار والإبداع ومواكبة التطور التكنولوجي في تخصصات الكلية المختلفة ، للنهوض بالصناعة والتعلیم الفني والتكنولوجي التي تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي، والعمل على تطبيق التكنولوجيا الحديثة واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وفقا لرؤية مصر 2030.


وتسعى الكلية لتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة لمواكبة نظم التعليم الحديثة وبما يسمح بإعداد خريج قادرعلى المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.


وهذه البرامج تدرس جنبا إلى جنب مع برامج التعليم التكنولوجى (الصناعى) الحالية الموجودة بالكلية والتى من أهدافها توفير المعلم التكنولوجى لمدارس التعليم الفنى والمعاهد التكنولوجية بكافة أنحاء الجمهورية.


كما تقدم الكلية هذا العام بعض المنح الدراسية للطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية ومايعادلها عند الالتحاق لعدد معين قد تصل إلى 50 % لبعض الطلاب تشجيعا لهم.

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