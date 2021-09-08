انهيار عقار من 4 طوابق بالكامل في شبرا الخيمة.. صور

شهد حى غرب شبرا الخيمة فى القليوبية انهيار أحد العقارات السكنية وعلى الفور انتقلت الاجهزة المعنية وقوات الدفاع المدنى وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث.



من جانبه قال مصدر مسئول بمحافظة القليوبية أن غرفة العمليات تلقت بلاغا بإنهيار منزل فى شبرا الخيمه بجوار مطافى شبرا وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ وتبين من المعاينة انهيار كامل للمبنى والمبنى مكون من أربع طوابق.

من جانبه تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يرافقه ناصر عبد اللطيف نائب رئيس مركز ومدينة شبين القناطر معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بوحدات نوى والقشيش والجعافرة لدفع الأعمال بها.

وجاءت الجولة فى إطار تكليفات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز شبين القناطر.

وتفقد نائب محافظ القليوبية خلال الجولة أعمال رفع كفاءة وإنشاء سور وملعب مركز شباب الزهويين وأعمال الإنشاءات الجديدة بمدرسة عرب صبيح للتعليم الأساسي وأعمال مد شبكات الانحدار بنوب طحا والأعمال الإنشائية الجارية بمجمع خدمات نوى.



و تفقد نائب محافظ القليوبية أعمال مد شبكات الانحدار وأعمال رفع كفاءة وتوسعة مدرسة القشيش الإعدادية وأعمال تطوير مدرسة الشهيد محمد طه شرف الابتدائية والأعمال الإنشائية الجارية بمبنى الوحدة المحلية بالقشيش.

وخلال جولته بمركز شبين القناطر تفقد نائب المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة الجعافرة الرسمية للغات وأعمال تجهيز الموقع لإنشاء مبنى مركز الشباب ومجمع الخدمات وتابع نائب المحافظ التشغيل التجريبي للسجل المدني المطور بالجعافرة.



و تفقد نائب المحافظ كلا من الوحدة الصحية بالزهويين ونوب طحا ووجه بإحالة مديري الوحدتين وعدد من العاملين إلى التحقيق لتركهم محل العمل دون إذن مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة ممكنة.

وكان نائب محافظ القليوبية قد قاد حملة موسعة لرفع المخلفات بحي شرق شبرا الخيمة.

وقال نائب محافظ القليوبية ان الحمة شارك فيها معدات وسيارات من مراكز قليوب والخانكة والقناطر الخيرية وشبين القناطر وكفر شكر تم رفع ما يزيد على 650 طنًا من المخلفات من شارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة ليصبح إجمالي ما تم رفعه من مخلفات خلال اليومين ما يزيد على 1450 طناً.

ووجه نائب محافظ القليوبية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المصانع المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بمنتهى الحزم.

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