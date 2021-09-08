نجم الترجي التونسي يرحل عن الفريق .. والأزمة تشتعل

أبلغ الجزائري عبد الرؤوف بن غيث لاعب وسط الترجي التونسي، إدارة ناديه بفسخ التعاقد من طرف واحد ، وغادر بن غيث الاثنين الماضي وقرر النادي التحرك ضد اللاعب بسبب قراره.

وكان بن غيث قد انضم إلى صفوف الترجي قادما من باراداو الجزائري في صيف 2019.

وجاء بيان الترجي التونسي كالآتي:

"قام اللاعب عبد الرؤوف بن غيث بإعلام إدارة النادي بفسخ عقده بصفة آحادية وقد غادر الفريق يوم الإثنين الماضي".

"وأمام القرار التعسفي وغير الشرعي لهذا القرار المفاجئ قررت إدارة النادي اللجوء إلى الجهات المختصة للدفاع عن حقوق النادي ضد اللاعب وضد أي فريق يتبين أنه قام بتحريضه على هذا الفعل".

ويشغل بن غيث مركز لاعب الوسط كما شارك كظهير أيمن في العديد من المباريات.

وشارك بن غيث مع الترجي التونسي في 70 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 9 آخرين.