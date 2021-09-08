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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كاش مايوه جريء.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بأنوثتها

صدى البلد

حرصت رانيا أبو النصر  زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها .

 

وظهرت  زوجة الفنان ماجد المصري  بإطلالة صيفية جريئة ومثيرة وانيقة خطفت بها الانظار مرتدية كاش مايوه  ستان ذا الألوان المبهجة  وجمبسوت أسود أنيق واعتمدت على المكياج الخفيف وتسريحة الشعر البسيطة لإبراز الإطلالة.

 

نعرض لكم تفاصيل الاطلالة..

من جانب آخر، يحرص الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيه بأحدث الصور واللقطات بمجموعة من الإطلالات المتنوعة، حيث يظهر بالملابس الكاجوال أو الكلاسيكية، كما يلفت الأنظار بمجموعة من القمصان المشجرة والنظارات الشمسية.
 
يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.
 
وشارك ماجد المصري في مسلسل "الوجه الآخر"  الذي يناقش العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.
 
"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.
 
ويجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.
 

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كاش مايوه جرئ زوجة ماجد المصري تثير الجدل بانوثتها صور زوجة ماجد المصري زوجة ماجد المصري

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