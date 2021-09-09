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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب المرحلتين الأولى والثانية خطوة بخطوة.. سجل بـ "تقليل الاغتراب "

تنسيق القبول بالجامعات
تنسيق القبول بالجامعات

انطلقت صباح أمس الأربعاء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2021، وذلك بعد أن أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب اليوم الأربعاء لتستمر هذه المرحلة حتى يوم الأحد.


وأضاف " عبد الغفار " خلال مؤتمر صحفي له، أن مرحلة  تقليل الاغتراب تشمل طلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق.


وننشر خطوات تقليل اللاغتراب عبر موقع التنسيق :

1- إدخال رقـم جلوس الطالب بالمرحلتين الأولى والثانية فقد
2- ظهور الرغبات السابقة التي سجلها الطالب سواء في المرحلة الأولى أو الثانية
3- إدخال البيانات الأساسية للطالب
4- إدخال/ تعديل الرغبات للطلاب راغبي تقليل الاغتراب 
5- تسجيل الرغبات عبر موقع ىالتنسيق https://tansik.egypt.gov.eg/application/
6- في النهاية يقوم الطالب بتأكيد الرغبات التي تم إدخالها
 

وفي سياق آخر كان قد قررت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية خلال اجتماعها وذلك مساء  اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن خفض الحد الأدنى للتقدم في كليات

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تنسيق القبول بالجامعات 2021.. تعرف على قواعد تقليل الاغتراب والتحويلات


الجامعات الخاصة والأهلية وذلك على النحو التالي:


وقد صدر قرار باستمرار تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكتروني ،  وذلك حتى الساعة الخامسة مساء يوم السبت المقبل الموافق 11 سبتمبر 2021 ، كما أنه يمكن للطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم في  ضوء الحد الأدنى الذي تم تعديله لكل كلية حتى موعد انتهاء هذه المرحلة.

وصدر قرار بأن تستمر كل كلية في تقدم الطلاب بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) على الموقع الإلكتروني.


كما يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمي على أن تتيح أكبر فرصة ممكنة لجميع طلاب الثانوية العامة وذلك لهذا العام للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي يرغب الطلاب الالتحاق بها، وحصر أعداد الطلاب الذين قد تم قبولهم خلال المرحلتين الأولى والثانية في التنسيق الحكومي.

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