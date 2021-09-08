نهال طايل تتحدث هاتفيا مع حماة الزوجة المخدوعة في عقد زواجها ..فيديو

قامت الإعلامية نهال طايل، بالتحدث هاتفيا، مع والدة زوج سلمى الزوجة التي اكتشفت تزوير زوجها لعقد الزواج، وقامت بسؤالها عن قسيمة زواج سلمى لترد عليها أنه مسافر ومتعرفش عه حاجة.

وأضافت نهال طايل، خلال تقديمها برنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية نهال طايل، أن “ابنك لو غير رايه خليه يكلم سلمى عشان نحل الموضوع ويتصل على الرقم ده ويديها قسيمة زواجها".

الدولة المصرية فيها مؤسسات

وتابعت نهال طايل، أن "الدولة المصرية فيها مؤسسات هتجيبلها حقها، وعايزين قسيمة الزواج، لأن القسيمة مش موجودة في السجل المدني، وكتب الكتاب حصل في الفيوم وانتى امه حلي الموضوع لوجه الله" .

وقالت والدة زوج سلمى الزوجة التي اكتشفت تزوير زوجها لعقد الزواج، ان زوجة ابني كانت بتعلي صوتها عليه، واى واحدة تعلي صوتها على جوزها تتضرب.





