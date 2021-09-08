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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للسيدات.. كل ما لا تعرفيه عن تكيس المبايض

صدى البلد

متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب في الغدد الصماء (هرموني) تحدث "1 من 8 نساء تتراوح أعمارهن بين 12 و 45 سنة". لقد تبين الآن أن الاختلالات الهرمونية المنتشرة لها آثار تتجاوز الحياة الإنجابية للمرأة.

 

تكيس المبايض تأتي من تشكل أكياس صغيرة بحجم مليمتر على المبايض مما يؤدي إلى زيادة حجم المبيضين (حجم المبيض الطبيعي هو حجم اللوز). يمكن زيادة الحجم لمضاعفة حجمها تقريبًا. بسبب هذه الزيادة في الحجم ، يبدأ المبيض بإفراز هرمونات غير طبيعية. بدلاً من الهرمونات الأنثوية الطبيعية ، يبدأ المبيض في إنتاج هرمونات الذكورة وخاصة هرمون التستوستيرون المسؤول عن التأثيرات التي تظهر في متلازمة تكيس المبايض.

 

هذا الهرمون الذكري غير الطبيعي الذي يفرزه المبيض المصاب يؤدي إلى نمو الشعر على الوجه ، وحب الشباب ، وفقدان الشعر على فروة الرأس ، ودورات الحيض غير الطبيعية ، وقد يؤدي إلى عدم القدرة على الإنجاب.

 يمكن أن تتراوح عدم انتظام الدورة الشهرية بين فترات الحيض النادرة والهزيلة إلى دورات الحيض الغزيرة أو غير المنتظمة.

 

لا تعتبر هذه التغييرات الفورية سببًا للقلق فحسب ، بل تعد متلازمة تكيس المبايض أيضًا سببًا لمرض السكري من النوع ٢ لاحقًا في الحياة وتطور مرض السكري أثناء الحمل. 

 

يمكن أن يسبب أيضًا إجهاضًا مبكرًا أثناء الحمل بسبب البيئة الهرمونية المتغيرة. كما أن فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم والأمراض الدماغية الوعائية والسكتة الدماغية مرتفعة أيضًا بسبب ارتفاع مستويات الدهون غير الطبيعية في الدم بسبب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون. هذا أيضًا لأن النساء البدينات لديهن نسبة أكبر من الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض.

 

يزداد معدل الإصابة بسرطان الرحم خاصةً في وقت لاحق من العمر بسبب المستوى غير الطبيعي للهرمونات. تساهم السمنة أيضًا في زيادة الإصابة بسرطان الثدي. تخضع النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض الشديدة لعلاج العقم لفترات طويلة ، مما يعرضهن لخطر الإصابة بسرطان المبيض في وقت لاحق من الحياة.

 


لا تتسبب متلازمة تكيس المبايض في ظهور مظاهر جسدية للمرض فحسب ، بل تؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية عقلية بسبب فقدان احترام الذات ، وخز الجسد وضعف تقدير الذات بسبب زيادة شعر الوجه وحب الشباب والسمنة. النساء غير القادرات على الحمل ، يتعرضن لنوبات القلق والذعر. ليس فقط النساء ، الزوجان وعائلاتهم ، يتعرضون لضغط عاطفي بسبب العقم والمسار غير المؤكد للمرض.

السكر ارتفاع ضغط الدم مرض السكر الهرمونات الدورة الشهرية تكيس المبايض متلازمة تكيس المبايض السكتة الدماغي

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