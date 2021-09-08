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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 1500 جنيه.. ITEL تطلق رسمياً هاتفها الذكي iTel Vision 2s

iTel Vision 2s
iTel Vision 2s

أطلقت شركة ITEL أيتل الصينية، هاتفها الذكي الجديد iTel Vision 2s، رسمياً ضمن فئة الهواتف ذات الميزانية المحدودة المحببة للشباب حيث السعر المنخفض والمواصفات المميزة، والذي جاء بسعر منخفض يبلغ 1500 جنيه مصري، وبطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير.

 

وحسبما ذكر موقع "Gizmochina" التقني، فإن الهاتف الذكي iTel Vision 2s، يتميز بشاشة من نوع IPS، بقياس 6.5 بوصة، والتي تأتي بجودة عرض HD+وبدقة 720X1600 بكسل، مع حواف جانبية وسفلية بارزة، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء.

 

يحتوي الهاتف الذكي iTel Vision 2s ، على كاميرا خلفية مزدوجة تأتى الرئيسية منها بدقة 8 ميجابكسل، مع عدسة VGA لتصوير العمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتي تأتى بدقة 5 ميجابكسل.

 

يتم تشغيل هاتف iTel Vision 2s، بمعالج ثماني النواة من نوع Unisoc SC9863A، يعمل بسرعة تبلغ 1.6 جيجا هرتز، كما يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجا بايت، قابلة للتوسع إلى ما يصل 128 جيجا بايت عبر بطاقة الذاكرة الخارجية micriSD.

 

يملك الهاتف الذكي iTel Vision 2s، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، ومن المتوقع أن تدوم 24 ساعة للشحنة الواحدة، وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 GO Edition.

 

ويأتي الهاتف بسعر 95 دولار "أي ما يعادل 1500 جنيه مصري"، وقد حصل الهاتف على خيار الألوان الثلاثة وهي: الأسود والأزرق والأرجواني.

مصر الهاتف الذكى أيتل شركة ITEL أيتل الصينية ITEL أيتل أيتل الصينية نظام تشغيل بطاقة الذاكرة الذاكرة الخارجية

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