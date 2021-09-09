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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

300 جنيه للمادة ..

بدء تحصيل رسوم إعادة الفحص اليدوي لأوراق إجابة طلاب الثانوية العامة بهذه المنافذ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم ابتداءا من اليوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021 ، فتح باب دفع رسوم تقديم طلب إعادة التصحيح اليدوي لأوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم : يتكلف إعادة الفحص اليدوي 300 جنيه لكل مادة، يتم سداد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك وهي: 
(البريد المصري، فوري، وقتي، ايجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال) 


واوضحت ان الدفع يبدأ من يوم الخميس ٩ سبتمبر، أما القيام باختيار المواد من خلال هذا الموقع من يوم السبت ١١ سبتمبر حتى الخميس ١٦ سبتمبر.
 

وأضافت وزارة التربية والتعليم : للإستفسارات أو الشكاوى برجاء الاتصال على الرقم الموحد: ١٩٣٦٨

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021  

ويمكن الآن لمن يهمه الامر الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021  ونتيجة الفحص لأوراق الإجابة للثانوية العامة ٢٠٢١ عبر هذا الرابط:
https://tazalom.emis.gov.eg/Default.aspx

ويعرض الفحص للطالب اسم المادة ونسخة إلكترونية من البابل شيت.
 

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عدد الطلاب الذين اكتشفوا احقيتهم في زيادة درجاتهم من خلال تظلمات الثانوية العامة 2021 ، “صفر”.

وقال وزير التعليم : هذا الوضع طبيعي جدا لان التصحيح كان إلكترونيا دقيقا ولا مجال للخطأ .

واكد  وزير التربية والتعليم ، ان الوزارة واجهت عقب الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 حملة تشكيك مستمرة بلا مرجعية بخصوص سلامة عمليات التصحيح الالكتروني .

وقال وزير التعليم : اتاحت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني بمجاني لـ تظلمات الثانوية العامة 2021 حرصا على الشفافية ولضمان حقوق كل طالب متضرر من درجات رغم يقين الوزارة بسلامة ودقة التصحيح الالكتروني.

واضاف وزير التعليم : تم فحص الملايين من اوراق الاجابة المتظلم منها والتأكد من سلامتها و مضاهاة نموذج الاجابة 

واعلن وزير التعليم انه تم اضافة درجات رأفة حتى ١٠٪؜ من الدرجة الكاملة في جميع المواد قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

واوضح انه بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة ، أنه تم اضافة درجات رأفة اضافية حتى ٥٪؜ من الدرجة الكاملة لمن هم على حافة النجاح (الراسبون في ٣ مواد + دور ثاني في مادة واحدة) ، و استفاد من ذلك ١٤٨٠ من الطلاب من هذه الدرجات .

الثانوية العامة إعادة التصحيح اليدوي دفع رسوم طلب إعادة التصحيح 300 جنيه

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