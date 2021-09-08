زاب ثروت يقدم "عالم خيالي" في حفل مرتقب

روج الفنان زاب ثروت، لحفله المقبل يوم السبت، وكتب عبر حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: في حفلة السبت إن شاء الله هتكون أول مرة نغني "عالم خيالي".

يحيى كل من المطرب زاب ثروت وساري هاني حفلا غنائيا بمسرح ساقية الصاوي يوم ١١ سبتمبر من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يقدم زاب ثروت عدد من أشهر اغانيه.

فريق مسار اجباري احيا الجمعة الماضية حفلتين بمسرح ساقية وسط حضور كامل العدد من جمهورهم و كانت الحفلة الاولى الساعة ٤عصرا و الثانية ٨ مساء.

وكان فريق مسار إجباري قد قدم حفله على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وقال هاني الدقاق عضو فريق مسار إجباري إنه يعلم أن الجمهور غير معتاد على حفلات الجلوس لكن اليوم قررت الفرقة تقديم "حفلة رايقة" للجمهور الذي تفاعل معه.

وتضمن البرنامج الخاص بحفل مسار إجباري مجموعة متنوعة من الاعمال التى تعبر عن أحلام وطموحات الشباب منها طريق تانى ، للحزن أصول ، مساومات ، فاكرة ، برنس ، بقيت حاوى ، مفيش حاجة ، كانت هتفرق وغيرها .