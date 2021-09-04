مسار إجباري لجمهور حفل ساقية الصاوي: طاقتكم وصوتكم دايما معانا بيهزوا المكان

شارك باند مسار اجباري صورا من حفلة اليوم بساقية الصاوي، وذلك عبر حسابهم الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتوجهوا بالشكر للجمهور، وكتبوا: “طاقتكم وصوتكم دايما معانا بيهزوا المكان .. نشوفكم بكرة #مسار_إجباري”.

وتفاعل الجماهير فى حفل مسار اجباري اليوم الذي احيوه في مسرح ساقية الصاوي فقاموا بغناء العديد من الاغاني المشهورة لهم وسطرقص و غناء الجماهير.

وقاموا بغناء" صباحك / مساومات/ مطلوب حبيب/ تقع و تقوم/ صياد/ حد تايه/ للحزن اصول/ شيروفوبيا/ افتح بيبان الصمت/ ريتك معايا / صاحب" وتعد من الاغاني المطلوبة لهم من جمهورهم.

اشعل فريق مسار اجباري مسرح ساقية الصاوي بحفلتين اليوم وسط حضور كامل العدد من جمهورهم و كانت الحفلة الاولى الساعة ٤عصرا و الثانية ٨ مساء.

والتزم الجماهير باجراءات الساقية الاحترازية من ارتداء الكمامات و منعا لتكدس الجماهير كان فريق مسار قد اعلن عن ٤ حفلات يوميالجمعة و السبت.

وكان فريق مسار إجباري قد قدم حفله على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وقال هاني الدقاق عضو فريق مسار إجباري إنه يعلم أن الجمهور غير معتاد على حفلات الجلوس لكن اليوم قررت الفرقة تقديم "حفلة رايقة" للجمهور الذي تفاعل معه.

وتضمن البرنامج الخاص بحفل مسار إجباري مجموعة متنوعة من الاعمال التى تعبر عن أحلام وطموحات الشباب منها طريق تانى ، للحزنأصول ، مساومات ، فاكرة ، برنس ، بقيت حاوى ، مفيش حاجة ، كانت هتفرق وغيرها .

يذكر أن فريق مسار اجبارى تأسس عام ٢٠٠٥ ، اشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة، من خلال مزج موسيقى البلوزوالروك والجاز مع الموسيقى الشرقية ، حيث قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة ، كما شاركفى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا ، إيطاليا ، تركيا ، مقدونيا ، الكويت ، الإمارات العربية وتنزانيا ، تم تكريمه فى إبريل ٢٠١١ بمقرمؤسسة اليونيسكو بباريس .



