وزير الدفاع الأمريكي يؤجل زيارته إلى السعودية لهذا السبب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تأجيل زيارة وزير الدفاع لويد أوستن المقرر لها إلى السعودية، وذلك بسبب مشاكل تتعلق بالجدول الزمني.

وصرح مسؤول بوزارة الدفاع لوكالة فرانس برس بأن: "زيارة وزير الدفاع الأمريكي للسعودية تأجلت بسبب مسائل تتعلق بالجدول الزمني. ويتطلع الى إعادة جدولة الزيارة في اقرب فرصة".

وسافر أوستن إلى الخليج العربي في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أسبوع من انتهاء الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان.

وتوجه أوستن برفقة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى قطر حيث التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وكذلك قام بزيارة أماكن تواجد الهاربين من الاوضاع في افغانستان.

وسافر أوستن عقب ذلك إلى الكويت، حيث توجه بالشكر إلى الحكام في الكويت من أجل دعمهم في عمليات الإجلاء، كما سافر إلى البحرين.