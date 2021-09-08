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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يؤجل زيارته إلى السعودية لهذا السبب

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تأجيل زيارة وزير الدفاع لويد أوستن المقرر لها إلى السعودية، وذلك بسبب مشاكل تتعلق بالجدول الزمني.

وصرح مسؤول بوزارة الدفاع لوكالة فرانس برس بأن: "زيارة وزير الدفاع الأمريكي للسعودية تأجلت بسبب مسائل تتعلق بالجدول الزمني. ويتطلع الى إعادة جدولة الزيارة في اقرب فرصة".

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البنتاجون: حكومة طالبان تتضمن شخصيات إرهابية قتلت أمريكيين

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أفغانستان .. البنتاجون يعلق على الضربة العسكرية ضد داعش في كابول

وسافر أوستن إلى الخليج العربي في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أسبوع من انتهاء الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان.

وتوجه أوستن برفقة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى قطر حيث التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وكذلك قام بزيارة أماكن تواجد الهاربين من الاوضاع في افغانستان.

وسافر أوستن عقب ذلك إلى الكويت، حيث توجه بالشكر إلى الحكام في الكويت من أجل دعمهم في عمليات الإجلاء، كما سافر إلى البحرين.

وزير الخارجية الامريكي وزارة الدفاع الأمريكية الاوضاع في أفغانستان البنتاجون السعودية

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