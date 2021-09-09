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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ جامبسوت أسود.. كيم كارداشيان تخطف الأنظار عبر السوشيال ميديا

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت كيم كارداشيان مرتدية جامبسوت باللون الأسود، اوف شولدر، مع أكمام منفصلة باللون الأسود، ممسكة في يدها شنطة باللون الفضي، وحزاء باللون ذو كعب عالي باللون الأسود.

 

ومن الناحية الجمالية، تركت كيم كارداشيان خصلات شعرها الطويلة منسدلة علي أكتافها، مع ميك اب بالألوان الترابية الهادئة، وأكملت اطلالتها بنظارة شمس كبيرة باللون الأسود.

 

وكانت قد كشفت مصادر عن سبب انفصال كيم كارداشيان وكاني ويست الحقيقي، الذي اتضح في كلمات أغاني ألبومه الأخير Donda ،الذي عبر فيه مغني الراب الأمريكي الشهير عن أزماته الخاصة. 

 

تسبب ألبوم كاني ويست الجديد Donda الذي طرح منذ ثلاثة أيام، في حالة كبيرة من الجدل، وقالت مصادر مطلعة لموقع page six، إن كلماته تحمل الكثير من التفاصيل والمعلومات عن سبب انهيار زواجه من كيم كارداشيان. 

 

وأشار المصدر إلى أن كلمات الأغاني تعبر عن خيانة كاني ويست لزوجته كيم كارداشيان بعد ولادة طفليهما الأول والثاني، ورغم ذلك استمر الزواج وأنجبا طفلين آخرين. 

 

إعلان كاني ويست المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كان له تأثير بالغ على علاقته الأسرية، وتسببت إلى جانب خيانته المتكررة وصراعه مع إدمان الكحول على زيادة التوتر. 

 

ورغم خيانته وطلاقها منه، إلا أن كيم كارداشيان لم تتخل عن والد أبنائها وساندته كثيرا خلال الفترة الماضية، وظلت بجانبه خلال الفترة الترويجية التي سبقت طرح ألبومه Donda.

 

انهار كاني ويست الذي يبلغ من العمر 44 عاما من البكاء، أمام زوجته كيم كارداشيان التي قررت الانفصال عنه منذ عدة أشهر، في حفل إطلاق ألبومه الجديد نهاية يوليو الماضي.

 

وسقط كاني ويست منهارا على ركبتيه أمام كيم كادراشيان في حفل استماع ألبومه الجديد، أثناء تقديم أغنية Love Unconditionally حزنا على انهيار عائلته وانتهاء زواجه. 

 

بكاء كاني ويست جاء تعبيرا عن افتقاده لعائلته التي افترقت عنه، فيما حرصت كيم كادراشيان على دعمه بالظهور بصحبة أطفالها في الحفل الذي أقيم في أتلانتا. 

 

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