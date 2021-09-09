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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكويت تثمن دور مصر الاستراتيجي بقيادة السيسي.. استنفار أمني في إسرائيل لملاحقة الأسرى الفارين.. وهزيمة مدوية للإخوان في انتخابات المغرب.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

صحف الإمارات
صحف الإمارات

قوات الاحتلال تعتقل 5 من أقارب الأسرى الفلسطينيين الفارين
الدبيبة يؤكد رفض حكومته وجود القوات الاجنبية والمرتزقة في ليبيا
الداخلية السعودية تحبط محاولة شبكة مرتبطة بحزب الله تهريب شحنة أقراص أمفيتامين
مصرع وزير الطوارئ الروسي في حادث خلال تدريبات

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، واهتمت بالانتخابات البرلمانية المغربية، كما تابعت تطورات الموقف في أفغانستان.

في الشأن المصري، أبرزت صحيفة "الخليج" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال استقباله أمس الأربعاء، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

ونقل الوزير الكويتي إلى الرئيس السيسي رسالة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي، بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي.

وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فجر أمس خمسة على الأقل من أقارب المعتقلين الأمنيين الستة الفارّين من سجن جلبوع، وبدأت استجوابهم، وفق ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

من جهة أخرى، رحّب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بـ«هروب الأسرى الستة»، معتبراً أنه «من حق أي أسير أن يبحث عن طريقة لنيل حريته كيفما يشاء».

وقالت الناطقة باسم نادي الأسير الفلسطيني، أماني سراحنة إن الجيش الإسرائيلي استدعى أقارب للمعتقلين الفارين، موضحة أن بعضهم مازال موقوفاً بينما أطلق سراح آخرين بعد استجوابهم، من دون أن تحدّد عددهم.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة تأكيده أنه لا يقبل بوجود المرتزقة والقوات الأجنبية في الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن حكومته تسلمت المسؤولية وهم موجودون في ليبيا، حيث تسعى حكومته لإخراجهم، معرباً عن أمله في توحيد الجيش الليبي إثر الاجتماعات التي تجري بين العسكريين من شرق وغرب البلاد.

وأكد الدبيبة، خلال جلسة استماع للحكومة أمام البرلمان الليبي، أنه لا يمكن تسمية وزير للدفاع إلا بوجود توافق بين كافة الأطراف في المؤسسة العسكرية، مضيفاً أن «تسمية وزير الدفاع غير ممكنة، وإذا حدث التوافق سنقوم بتسميته»، نافياً اتهامه لتونس بتصدير الإرهاب إلى الأراضي الليبية.

وقالت صحيفة "البيان" إن حزب العدالة والتنمية المغربي تكبد هزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية المغربية بعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، لصالح حزب التجمّع برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش، وفق نتائج جزئية أعلنت ليل الأربعاء-الخميس.

وتصدّر التجمّع، الذي شارك في الحكومة المنتهية ولايتها ولعب فيها أدواراً أساسية، نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات، وفق ما أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال مؤتمر صحافي.

أما حزب العدالة والتنمية، الذي وصل إلى رئاسة الحكومة في 2011، فسجّل تراجعاً مدوياً إذ انخفضت حصّته من 125 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل.

وبحسب موقع "24" الإخباري، تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من إحباط محاولة شبكة إنتاج وتهريب المخدرات، تهريب أقراص إمفيتامين المخدرة بحراً من لبنان إلى المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية إن "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة إحدى الشبكات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني، تهريب 451.807 أقراص إمفيتامين إلى المملكة، بحراً من لبنان إلى نيجيريا، مخبأة داخل معدات ميكانيكية، وأمكن بالتنسيق مع الجهات النظيرة في نيجيريا ضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى، وإرسالها إلى المملكة".

دوليًا، أبرزت "البيان" مصرع وزير الحالات الطارئة الروسي يفجيني زينيتشيف، وهو عنصر سابق في الحماية الشخصية للرئيس فلاديمير بوتين، حتفه فيما كان يحاول إنقاذ شخص أثناء تدريبات، كما أعلنت الوزارة الأربعاء.

وقالت الوزارة إن الوزير البالغ من العمر 55 عاماً "توفي بشكل مأسوي خلال تدريبات مشتركة بين الوزارات في نوريلسك لحماية المنطقة القطبية الشمالية فيما كان يحاول إنقاذ حياة شخص".

ونقل موقع "24" عن مسؤول أمريكي إن حركة طالبان وافقت على السماح برحيل 200 مدني أمريكي ومواطني دول أخرى ظلوا في أفغانستان، بعد انتهاء الإجلاء الأمريكي، على متن طائرات مستأجرة من مطار كابول.

وأضاف المسؤول أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص زلماي خليل زاد ضغط على طالبان للسماح برحيلهم، المتوقع اليوم الخميس. ولم يقل المسؤول إذا كان الأمريكيون ومواطني الدول الأخرى، من الذين تقطعت بهم السبل لأيام في مدينة مزار شريف، بسبب منع السماح للطائرات المستأجرة من الرحيل.

الامارات الكويت السيسي المغرب طالبان أفغانستان

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