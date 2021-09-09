قافلة طبية من جامعة المنيا توقع الكشف الطبى على 421 حالة فى مغاغة.. صور

أطلقت جامعة المنيا، قافلة طبية جديدة إلى قرى حياة كريمة بالمنيا وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أنه توجهت قافلة طبية جديدة لجامعة المنيا إلى قرية “نزلة أولاد الشيخ” في مغاغة ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية لتوفير الخدمات التي يحتاجها أهالي القرى بشكل مستدام، مشيراً إلي أنه تواجد بالقافلة فريق طبي يضم 17 طبيبا قاموا بتوقيع الكشف الطبي لما يزيد عن 421 حالة من المرضي في مختلف التخصصات، وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح رئيس الجامعة على أهمية القوافل الطبية والتوعوية، لكونها وسيلة هامة من وسائل تقديم الرعاية في بعض المناطق التي تنقصها الرعاية الصحية، بالإضافة إلي التواصل مع المواطنين وتقديم الندوات التوعوية لهم، مؤكداً أن القافلة تركت أثراً كبيراً لدي الأهالي ولوضعهم الصحي، واستشعروا خلالها حجم العمل التطوعي من أعضاء الجامعة المشاركين، والخدمات المجانية التي تقدمها القوافل المتكاملة لجامعة المنيا.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع شئون البيئة، أنه تم عقد ندوتين خلال أعمال القافلة قام بتنظيمها أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض عن مرض السكر، والفحص الذاتي للثدي والأنيميا، بالإضافة إلى خدمات بيطرية وصرف أدوية ولقاحات لمختلف الفصائل الحيوانية قام بها أطباء كلية الطب البيطري.

تأتي هذه القافلة في ظل نشاط متواصل يقوم به قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا طوال العام يطلق خلاله العديد من القوافل البيئة المتكاملة بمختلف قرى مراكز المحافظة؛ لتقديم خدمات طبية بشرية، وصيدلية، وبيطرية، وتوعوية، حيث شارك بالقافلة وأشرف عليها الدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب والمشرف العام على القوافل الجامعية، والدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة، والدكتورة يسرية السيد وكيل كلية التمريض، وطلاب أصدقاء البيئة من كليات التربية الرياضية، والتربية والنوعية والآداب.

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