ضعف السمع وعطل قوقعة الأذن .. أم عمر: نفسي ارجع طبيعية تاني

أستغاث المواطن "أحمد فاروق" الساكن بحي شبرا منطقة الساحل بموقع صدى البلد من أجل مساعدة زوجتة التي تعاني من ضعف السمع وعطل في الجهاز الخارجي لقوقعه الاذن، والتي تسببت بهم الحمة الشوكية منذ 23 عاماً.



ولفت" فاروق" الي أنها لديها أبننان في ريعان عمرهم يحتاجان الي أمهم كأي طفليين ، لكن معانتها من ضعف السمع تجعلها غير قاجرة علي التواصل معهم بشكل جيد مما أثر علي نفسيتها ونفسيتهم .

وأشار الي أنه يحاول أن يتعامل معاها كزوجين طبيعين ولكن يحاول بشكل أو أخر أن يساعدها في ممارسة مهامها اليومية حتي لا تشعر بالنقص، بالأضافة الي محاولة التسهيل عليها بأستخدام الأضاءة بدلاً من الصوت .



وأكد بأنة يستغيث بوزارو الصحة بأن تستعجل لة السماعة المطلوبة والتي يتكلف سعرها 120 ألف جنيها وأن عملة في الأمن لا يساعدة أن يشتريها لها من مالة الخاص.



وأختتم زوجتة "أم عمر" بصوت مبحوح "أنا نفسي أرجع أسمع تاني عشان أقدر أربي ولادى وأشوف طلبات بيتي وجوزي ،نفسي أتعامل زي الستات"