سوريا.. إخماد حريق بمحيط شركة الغزل والنسيج

تمكنت قوات الدفاع المدني السوري من إخماد حريقا بحمص، اليوم، اندلع بأعشاب يابسة ومخلفات صناعية وإطارات في محيط شركة الغزل والنسيج على طريق حمص حماة إلى الشمال من مدينة حمص.

وقال العميد غياث عاقل مدير فرع الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا إن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق بمحيط شركة الغزل.

وأضاف أنه على الفور تحرك العناصر إلى المكان وعملوا على تطويق الحريق قبل امتداده ومن ثم السيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد.

وكانت فرق إطفاء حمص أخمدت أمس حريقاً اندلع قرب مركز جسر قمار الحدودي بريف حمص الغربي.