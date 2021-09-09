كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

قصة شاب تنبأ بوفاته في البحيرة يدعى هاني مرسي كانت هي حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد تداول فيديو نشره الشاب هاني مرسي قبل وفاته بنحو يومين وتنبأ فيه بوفاته وترك رسالة إلى أصدقائه وجيرانه في دمنهور بمحافظة البحيرة .

حكاية شاب تنبأ بوفاته

"كان إنسان بسيط وكريم و جدع، بيساعد كبير وصغير، ويأكل الطيور وحيوانات الشارع، محبوب من الجميع و يتسم بحسن الخلق، الله يرحمه محدش قادر يصدق إنه مات"، بهذه الكلمات المختلطة بالحزن أعرب بعض أهالي منطقة أبو الريش بمدينة دمنهور في البحيرة ، عن حزنهم الشديد على وفاة جارهم العامل الذي تنبأ بوفاته خلال مقطع فيديو بثه على صفحته الشخصية قبل موته بأيام.

يروي أحد جيران العامل الذي تنبأ بوفاته خلال مقطع فيديو بثه على صفحته الشخصية قبل موته بأيام، تفاصيل حياته قبل الموت، قائلا: "كان محب للخير، طيب ومحترم، يخدم الكل سواء يعرفه أو لا، حتي القطط والكلاب وجميع الحيوانات والطيور في الشارع يأكلهم"، لتصبح قصة شاب تنبأ بوفاته مثار بحث كبير على السوشيال ميديا ومحركات البحث.

وأوضح أن العامل هاني مرسي شعر بضيق بالتنفس قبل وفاته وذهب إلى المستشفى العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، قبل إجراء الأشعة والتحاليل لقي أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

كان قد تداول رواد السوشيال فيديو يظهر فيه العامل داخل ورشته يدعى هاني مرسي من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وهو يبث رسالة وداع لأصدقائه وأسرته ويتنبأ برحيله، كأغرب قصة لـ شاب تنبأ بوفاته .

وقام العامل بنشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً "أنا عارف إني هموت قريب، كل أصحابي أنا بحبهم، ودي للذكرى ومحدش يزعل منى لو كنت زعلت حد، ويا رب ما أزعل حد، وأنا مش هزعل حد.. أنا ماشي، وأنا مش زعلان من حد ده عمر بتاع ربنا، وربنا أراد بكدة".

وللمزيد حول قصة شاب تنبأ بوفاته في دمنهور بمحافظة البحيرة ورد فعل الأهالي بعد تداول نبأ وفاته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك شاهد الفيديوجراف التالي: