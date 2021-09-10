لطلاب المرحلة الثانية المرشحين لجامعة حلوان .. التسجيل بالكشف الطبى عبر هذا الرابط

أعلنت جامعة حلوان ، عن مواعيد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان في العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ ، برئاسة الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة .

وصرحت إدارة جامعة حلوان انه بدا الطلاب حجز الكشف الطبي على الموقع المخصص لحجز الكشف الطبي اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢١، ويتم بدء إجراءات الكشف للطلاب بالجامعة يوم الأحد الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢١.

ويمكن للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان عن طريق مكتب تنسيق الجامعات حجز موعد الكشف الطبي عبر هذا الرابط : http://App2.helwan.edu.eg/Detmed ابداء من يوم 5 سبتمبر .

جدير بالذكر انه قد بدٱت كليات جامعة حلوان فى استخراج افادات النجاح للخرجين لسهولة انهاء اجرائات التجنيد و العمل .



و قد أعلنت كليات جامعة حلوان انه يجب على الخريجين الذكور انهاء فترة التربية العسكرية قبل استخراج الافادة ، حيث انه لا يمكن استخراج إفادة النجاح للذكور دون وجود شهادة انها فترة التربية العسكرية .



و نوهت ادارة جامعة حلوان ان هناك مصروفات يجب على الطلاب سداداها قبل استخراج افادة النجاح و سحب الملفات الخاصة بهم و تقدر بحوالى ١٦٠ جنيه .

وقد فعَّلت جامعة حلوان عدة آليات منذ بداية العام الدراسى ؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية .

ولسداد مصروفات الافادة

١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.

٢- يمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "