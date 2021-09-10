عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نساء العالم في خطر

الموت المبكر يهدد النساء في هذه الحالة .. إليك التفاصيل

الموت المبكر يهدد
الموت المبكر يهدد النساء

عرضت قناة " العربية " تقريرًا عن خطر الموت المبكر بسبب الإصابة بـ السكتة الدماغية الذي يهدد الملايين من نساء العالم وهذا ما توصل إليه الباحثون في جامعة زيورخ بسويسرا .

وذكرت " العربية " أن السبب الرئيسي في ذلك هو ضغط العمل الزائد والباحثون رأوا أن النساء اللاتي يعملن بدوام كامل معرضات أكثر من الرجال بالإصابة بالنوبات القلبية ، مسترسلةً أن التوفيق بين العمل والمسؤوليات المنزلية يزيد من خطورة الأمر .

وأفادت " العربية " أن الرجال فهم أكثر عرضة لأضرار التدخين والسمنة من النساء ، متابعةً أن التوتر وارتفاع ضغط الدم من عوامل الإصابة بالأزمات القلبية ، إذ يؤثر هذان العاملان على أجهزة الجسم بما في ذلك الجهاز التناسلي والمناعة والقدرة على التفكير بوضوح .

لموت المبكر السكتة الدماغية نساء العالم جامعة زيورخ أضرار التدخين ارتفاع ضغط الدم

ترشيحاتنا

قانون المالية الأبرز.. وكيل خطة النواب يكشف أولويات اللجنة فى مناقشة التشريعات الفترة المقبلة

فولكس فاجن تكشف عن موعد انطلاق نسختها الجديدة T7

ZTE تطرح تحفتها الجديدة Axon 30 5G للبيع عالميا

أمنية وحيدة يتمناها الميت لو عاد للحياة الدنيا

جهاز ميكرويف يتسبب في إفساد الليلة الأولى لعريس

الأمم المتحدة تطالب بإجراء حوار مع طالبان وتحذر من كارثة اقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

بحر شر.. مطرب المهرجانات حودة بندق يتعرض لحادث مروع

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

شاهد.. أحدث صور لسد النهضة الإثيوبي

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ