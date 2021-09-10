الموت المبكر يهدد النساء في هذه الحالة .. إليك التفاصيل

نساء العالم في خطر

عرضت قناة " العربية " تقريرًا عن خطر الموت المبكر بسبب الإصابة بـ السكتة الدماغية الذي يهدد الملايين من نساء العالم وهذا ما توصل إليه الباحثون في جامعة زيورخ بسويسرا .

وذكرت " العربية " أن السبب الرئيسي في ذلك هو ضغط العمل الزائد والباحثون رأوا أن النساء اللاتي يعملن بدوام كامل معرضات أكثر من الرجال بالإصابة بالنوبات القلبية ، مسترسلةً أن التوفيق بين العمل والمسؤوليات المنزلية يزيد من خطورة الأمر .

وأفادت " العربية " أن الرجال فهم أكثر عرضة لأضرار التدخين والسمنة من النساء ، متابعةً أن التوتر وارتفاع ضغط الدم من عوامل الإصابة بالأزمات القلبية ، إذ يؤثر هذان العاملان على أجهزة الجسم بما في ذلك الجهاز التناسلي والمناعة والقدرة على التفكير بوضوح .