مئوية نادي الترسانة .. 6 كؤوس ولقب الدوري الممتاز

يحتفل نادي الترسانة بذكرى مرور 100 عام على تأسيس النادي حيث تم إنشاؤه عام 1921 بجهود رجل إنجليزي يدعى سلاوتر.



وأعلن نادي الترسانة إقامة حفل ضخم بمقر النادي بميت عقبة إحتفالا بمرور قرن كامل على تأسيس النادي .

يعد نادي الترسانة أحد أعظم الاندية التى شهدتها جماهير الكرة المصرية في الزمن الجميل .

شارك نادي الترسانة لأول مرة في بطولة الدوري المصري عام 1948

حقق نادي الترسانة 6 بطولات كأس مصر وبطولة دورى وحيدة عام 1963-1962

بطولات كأس مصر أعوام 1923, 1929, 1954, 1965, 1967, 1986

الفريق الذهبي لنادي الترسانة الذي نجح في تحقيق بطولة الدوري عام 1963-1962 كان بقيادة هداف البطولة علي مر التاريخ حسن الشاذلي وبجانبه مصطفي رياض ومحمد رياض وبدوي عبد الفتاح

لعب للترسانة العديد من نجوم كرة القدم المصرية أمثال شاكر عبدالفتاح وصلاح عبد الفتاح ومحمد أبو تريكة وعلي ماهر وحسام حسن وخالد الغندور ومحمد عبدالواحد وحسين شكري ومؤمن عبدالغفار ومدحت الحوفي ومدحت عبد العزيز وأحمد زغلول .