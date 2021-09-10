بمجرد رؤيته للطعام .. كلب يتحول لحيوان مفترس

يعرف عن الكلب أنه أوفى الحيوانات للبشر، فهو يندرج تحت مسمى الحيوانات الأليفة لأنه يمكن أن يتحول بمرور الوقت أحد أفراد الاسرة و يبادلهم نفس مشاعر الحب و المودة و لكن هناك بعض الكلاب تختلف أحيانا عن القاعدة فيبدو الأمر غريبا بعض الشئ .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن مقطع فيديو متداول عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، لكلب صغير يتحول لحيوان مفترس في البرازيل لمجرد رؤية طبق الطعام .

نشرت إحدى السيدات التي أعتادت تربية الكلاب مقطع فيديو لكلبها االصغير، ووصفتها بأنه الأصغر سنا و لكنه الأكثر شراسة وقت الطعام فهو نوع غريب من الكلاب لم تتعرض له من قبل .



يظهر في مقطع الفيديو تحول عيناي الكلب من اللون الأسود إلى اللون الأحمر بمجرد إقتراب مربيته بطبق يحتوي على الطعام الخاص به .



ظهر الكلب و عيناه تلمع باللون الأحمر و أصبح أكثر شراسة لدرجة أنه كاد أن يكسر طبق الطعام من يد مربيته و ظهر صوت صرخاتها خوفا من ردة فعل الكلب .



