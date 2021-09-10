من خلال العرق..جهاز تايلاندي يمكنه الكشف عن فيروس كورونا

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، طوّر العلماء في تايلاند جهازاً يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد عبر عرق الإبط وخلال 15 دقيقة فقط.

إلا أن الأبحاث التي أدت إلى تطوير الجهاز لا تزال في بدايتها كما أنها لم تُنشر في أي مجلة علمية أو يتم مراجعتها من قبل باحثين وعلماء في دول أخرى كما الحال في مراجعة الأبحاث العلمية المعتمدة دولياً.



وتعتمد طريقة عمل الجهاز على وضع الأشخاص عينة قطنية تحت إبطهم لمدة 15 دقيقة قبل وضع المسحة في قنينة زجاجية وتعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية.

يستغرق جمع العينات 15 دقيقة



يستغرق جمع العينات 15 دقيقة وتكون النتائج جاهزة في غضون 30 ثانية.

وحاز الجهاز على إعجاب البائعين بسوق العاصمة بانكوك نظراً لسهولة إجرائه وسرعة الحصول على نتائجه.