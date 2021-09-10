بعد عقره لها .. سيدة تعاني من تشوه في وجهها بسبب حبها للكلاب

تعتبر الكلاب من الحيوانات التي يهوى كثير من الاشخاص تربيتها، و ذلك بسبب وفائها إلا أن هناك فصائل من الكلاب تصنف من الحيانات المفترسة و لا يجوز تربيتها لأنها يمكن أن تنقض على مربيها في أي لحظة .



حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن سيدة أصيبت بتشوهات في وجهها و ذلك بسبب هجوم كلب من فصيلة " بيت بول" عليها و محاولته قتلها من خلال نهش وجهها إلا انها نجت باعجوبة .



تعاني السيدة من نهش كلب بيت بول، لأنفها و إصابتها بتشوهات واضحة للغاية في وجهها إلا أنها لم ترهب من معاملة الكلاب قط، و ترى أن=ه يندرج تحت مسمى الحوادث الفردية .



أكدت السيدة للصحيفة البريطانية، أن ما حدث لها خطأ وارد من كلبها و أنها لم تأخذ حذرها منه و كانت تتعامل معه بشكؤل لطيف في البداية و كان يبادلها اللعب إلا أنه أصيب ببعض التشنجات التي دفعته للإنقضاض عليها ." وفقا لتشخيص الطبيب البيطري لحالة الكلب" .



جدير بالذكر أن السيدة تعاني من ترهل في جلد وجهها بسبب نهش الكلب له، و أوضحت أن العلاج التجميلي سيحتاج وقتا طويلا لتعود كالسابق .



و ذكرت السيدة ان الحادث لم يؤثر تماما على علاقتها بالكلاب فمازالت تربي 3 كلاب في منزلها و لا ترغب في بيعهم أو طردجهم من المنزل .