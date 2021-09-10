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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد عقره لها .. سيدة تعاني من تشوه في وجهها بسبب حبها للكلاب

صدى البلد

تعتبر الكلاب من الحيوانات التي يهوى كثير من الاشخاص تربيتها، و ذلك بسبب وفائها إلا أن هناك فصائل من الكلاب تصنف من الحيانات المفترسة و لا يجوز تربيتها لأنها يمكن أن تنقض على مربيها في أي لحظة . 


حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن سيدة أصيبت بتشوهات في وجهها و ذلك بسبب هجوم كلب من فصيلة " بيت بول" عليها و محاولته قتلها من خلال نهش وجهها إلا انها نجت باعجوبة . 

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تعاني السيدة من نهش كلب بيت بول، لأنفها و إصابتها بتشوهات واضحة للغاية في وجهها إلا أنها لم ترهب من معاملة الكلاب قط، و ترى أن=ه يندرج تحت مسمى الحوادث الفردية . 


أكدت السيدة للصحيفة  البريطانية، أن ما حدث لها خطأ وارد من كلبها و أنها لم تأخذ حذرها منه و كانت تتعامل معه بشكؤل لطيف في البداية و كان يبادلها اللعب إلا أنه أصيب ببعض التشنجات التي دفعته للإنقضاض عليها ." وفقا لتشخيص الطبيب البيطري لحالة الكلب" . 


جدير بالذكر أن السيدة تعاني من ترهل في جلد وجهها بسبب نهش الكلب له، و أوضحت أن العلاج التجميلي سيحتاج وقتا طويلا لتعود كالسابق . 


و ذكرت السيدة ان الحادث لم يؤثر تماما على علاقتها بالكلاب فمازالت تربي 3 كلاب في منزلها و لا ترغب في بيعهم أو طردجهم من المنزل . 

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