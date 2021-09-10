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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شيخ الأزهر ينعى رجل الأعمال محمود العربي

الراحل - رجل الأعمال
الراحل - رجل الأعمال المصري محمود العربي

نعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضاء بقضاء الله وقدره،رجل الأعمال المصري محمود العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، الذي وافته المنية أمس الخميس.

 

ويؤكد فضيلة الإمام الأكبر أن الراحل كان محبا لوطنه مسارعا في الخير، عمل بجد ومثابرة، ونفذ عددا من المشروعات الخيرية والتنموية المهمة.

 

ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر بالعزاء لأسرة الراحل وذويه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و(إِنَّا لله وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ).

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شيخ الأزهر ينعى رجل الأعمال محمود العربي

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