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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ألف مبروك.. راندا البحيري تعلق على اختيار وائل جمعة مديرًا للمنتخب الوطني

راندا البحيري
راندا البحيري

علقت الفنانة راندا البحيري علي تولى وائل جمعة نجم الكرة المصرية الأسبق، منصب مدير المنتخب بالجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ونشرت راندا البحيري صورة لـ وائل جمعة، وكتبت عليها معلقة: “خبر حلو اويييييييييي الف مبروك”.

وكان قد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد عن تولى وائل جمعة نجم الكرة المصرية الأسبق  منصب مدير المنتخب بالجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وكتب وائل جمعة على حسابه بموقع "فيس بوك":" أتشرف بكل فخر واعتزاز بتلبية نداء الاتحاد المصري لكرة القدم و تولي منصب مدير المنتخب المصري بقيادة المدير الفني كارلوس كيروش، وكابتن ضياء السيد وكابتن عصام الحضري وكابتن محمد شوقي 
سنعمل بكل قوة لإسعاد الجماهير ونتمني أن نكون عند حسن ظن الشعب المصري العظيم".


واعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بعد الاطلاع على رأي المدير الفني الجديد على النحو التالي:


كارلوس كيروش  مديرا فنيا 
ضياء السيد  مدربا عاما 
محمد شوقي مدربا 
عصام الحضري مدربا لحراس المرمى 
وائل جمعة  مديرا للمنتخب 
محمد صلاح  مديرا إداريا 


مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد ابو العلا ويضم معه:
أحمد مطر أخصائيا للعلاج الطبيعى
مصطفى صدقى أخصائيا للعلاج الطبيعى
بدر إمام أخصائى التأهيل
محمد أحمد محمود أخصائي التدليك


على أن يضاف إلى الجهاز الطبي أحد الخبراء البرتغاليين الذي سيتم استقدامه بمعرفة المدير الفني مع مساعد مدرب و محلل أداء.

 

الفنانة راندا البحيري راندا البحيري وائل جمعة مدير المنتخب الجهاز الفنى منتخب مصر كرة القدم

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