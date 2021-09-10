ميسي عبر انستجرام احتفالا بـ لقب كوبا أمريكا: يوم لا ينسى

احتفل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الارجنتيني، بالحصول علي لقب بطولة كوبا أمريكا والذي توج به الشهر الماضي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر ميسي صور الاحتفال مع المنتخب وسط الجماهير، اليوم عقب فوز المنتخب أمام بوليفيا بثلاثية، والتي اجهش فيها ليونيل ميسي بالبكاء اثناء الأحتفال.

وعلق ليونيل ميسي علي الصور، كاتبًا: “حلمت كثيرًا بهذا اليوم، واشكر الله علي قدومه، لا يوجد كلام يكفي لشكركم جميعًا علي الحب الذي استقبلته منكم، انها ليلة جميلة استمتعت بها لدرجة كبيرة، فإنه يوم لا ينسي”.

وحقق منتخب الأرجنتين فوزا كبيرا أمام بوليفيا بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الجوله العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022 على ملعب "المونيمونتال" بالعاصمة بيونس ايرس.

وأحرز ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ثلاثية في مرمي بوليفيا حيث أنه أصبح الهداف التاريخي لـ امريكا الجنوبية متخطيا بيليه صاحب الـ 77 هدفا.

وأحرز ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان هدف الارجنتين في الدقيقة الـ 14 من المباراة من تسديده صاروخيه ثم أحرز الهدف الثاني في الدقيقة الـ 64 من المباراة عقب تمريره من لااوتارو مارتينيز.

واحرز ميسي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 88 من المباراة.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين كالتالي :

حراسة المرمى: موسو.

الدفاع: بيزيلا ، أكونا ، مولينا ، أوتاميندى.,

الوسط: دى بول ، باريديس ،

الهجوم: ميسي ، دى ماريا و لاوتارو مارتينيز.

واحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات برصيد 18 نقطة بينما يحتل منتخب بوليفيا المركز التاسع برصيد 6 نقاط.