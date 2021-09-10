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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يبدي استعداده للذهاب إلى أفغانستان ويحذر من الانهيار الاقتصادي

الامين العام للامم
الامين العام للامم المتحدة

 دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي لإجراء حوار مع حركة طالبان، مشددًا على ضرورة منع حدوث انهيار اقتصادي في هذا البلد.

وقال جوتيريش، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، إنّ "الحوار مع الحركة المتشدّدة لا بدّ منه إذا أردنا أن لا تكون أفغانستان مركزاً للإرهاب.. وإذا أردنا أن لا تفقد النساء والفتيات كلّ الحقوق التي اكتسبنها خلال الفترة السابقة، وإذا أردنا أن تتمكّن الجماعات العرقية المختلفة من أن تشعر بأنّها ممثّلة".

وأبدى الأمين العام استعداده للذهاب إلى أفغانستان يومًا ما إذا ما توفّرت الشروط اللازمة لذلك، موضحا أنّ ما تريده الأمم المتحدة هو حكومة جامعة تتمثّل فيها كلّ مكوّنات المجتمع الأفغاني، معربًا عن أسفه لأنّ الحكومة التمهيدية الأولى التي أعلنت عنها حركة طالبان قبل أيام قليلة لا تعطي هذا الانطباع.

وشدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحقوق النساء وحقوق الفتيات، ويجب أن لا تكون للإرهاب قاعدة في أفغانستان يشنّ منها عمليات في بلدان أخرى، ويجب أن تتعاون طالبان في مكافحة المخدرات.

كما أكد أنهم يريدون أن يُحكم البلد بسلام واستقرار، مع احترام حقوق الناس، في حين أنّ حركة طالبان تريد أن يتمّ الاعتراف بها وأن تُلغى العقوبات المفروضة عليها، وتريد دعماً مالياً، وهذا يعطي قوّة معيّنة للمجتمع الدولي.

وحذّر الأمين العام من العواقب الإنسانية الوخيمة إذا ما حصل انهيار اقتصادي في أفغانستان.
 

الأمين العام للأمم المتحدة أفغانستان الانهيار الاقتصادي حركة طالبان حقوق الإنسان

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