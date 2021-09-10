مريم كمال: تكريم الرئيس السيسي لي بداية لمشوار طويل وسعيد

قالت مريم كمال، من ذوي القدرات الخاصة، إنها تتحدث لغة الإشارة، واللغة الأنجليزية والأسبانية، بالإضافة إلى أنها تهوى الغناء.





ولفتت "مريم كمال" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أنها تعلمت الموسيقى خلال فترة دراستها في مدرسة النور والأمل، متابعة: “مدرسة النور والأمل كيان كبير وتسبب في تكوين شخصيتي”.





وفيما يخص تكريمها من قبل الرئيس السيسي، أوضحت أنها كانت تشعر بالفخر الشديد لوقوفها أمام الرئيس السيسي، مضيفة: “تكريم الرئيس لي كان مفاجئ ولم أكن أتوقع ذلك، وبداية لمشوار طويل وسعيد”.







