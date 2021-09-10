السعودية تبيع جزءا من حصتها في ملكية فنادق فور سيزونز لمؤسس مايكروسوفت

أعلنت شركة “المملكة القابضة السعودية”، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، أن إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للشركة، وقَّعت اتفاقية نهائية مُلزِمة لبيع حصة 23.7 في المائة في شركة “فنادق فور سيزونز” إلى شركة تابعة لشريكها الاستراتيجي، "مجموعة كاسكيد الاستثمارية"، التابعة للملياردير الأميركي بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت.

وستتم الصفقة على أساس قيمة قدرها 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) لشركة “فنادق فور سيزونز”، بتدفقات نقدية لشركة المملكة القابضة قدرها 8.2 مليار ريال (2.1 مليار دولار) وأرباح قدرها 5.8 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، في وقت يُتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة يناير المقبل، حال الوصول على عدم ممانعة هيئة الاحتكار، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية.

ووفق معلومات بثتها الشركة على موقع “تداول”، قالت “المملكة القابضة” إن قيمة الصفقة الإجمالية تبلغ 8.29 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مشيرة إلى أن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 2.25 مليار ريال.

وبحسب بيان صدر أمس، تستمر شركة المملكة القابضة عبر شركة تابعة لها في امتلاك حصة قدرها 23.7 في المائة في شركة فنادق فور سيزونز بعد الانتهاء من الصفقة، مع الإبقاء على ممثلي شركة المملكة القابضة في مجلس إدارة شركة فنادق فور سيزونز لغرض النمو كداعم رئيسي.

وتعود مشاركة شركة المملكة القابضة مع شركة فنادق فور سيزونز إلى عام 1994، حين حددت شركة المملكة القابضة سلسلة الفنادق العالمية في ذلك الوقت كرائد عالمي في قطاع إدارة الفنادق الفاخرة.

ومنذ عام 2007، أصبحت شركة فنادق فور سيزونز مملوكة ملكية خاصة لشركة «المملكة القابضة»، وشركة تابعة لـمجموعة كاسكيد للاستثمار التابعة لبيل جيتس، والمؤسس إسادور شارب.

وتُعدّ فنادق فور سيزونز مجموعة واسعة الشهرة في مجال الضيافة الفاخرة، حيث تدير 121 فندقاً ومنتجعاً و46 عقاراً سكنياً في 47 دولة، ويعمل بها أكثر من 40 ألف موظف.

وبملكية 23.7 في المائة في «فنادق فور سيزونز»، تظل «المملكة القابضة» ملتزمة بقوة في هيكل المساهمين الثلاثي الذي عمل بشكل جيد على مدار 15 عاماً الماضية، وتتطلع إلى الاستمرار في مساعدة سلسلة الفنادق في خطط النمو الخاصة بها.

