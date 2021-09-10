غش وتدليس.. مبروك عطية: لا يجوز إجراء عمليات ترقيع غشاء البكارة

قال الدكتور مبروك عطية ، الداعية الإسلامي ، إنه يجوز للبنت وأهلها إخفاء فض غشاء البكارة إذا سألها الخاطب قبل الزواج.

وأضاف مبروك عطية ، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يجوز للفتاة إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة، مهما كان السبب، إلا إذا كان لأمر صحي أو علاجي.

وأشار إلى أن الطبيب الذي يجري عملية ترقيع غشاء البكارة يكتسب مال حرام ويرتكب غش وتدليس وإطلاع على عورة بدون داع طبي.



وأوضح، أن الشاب لو اشترط في عقد الزواج أن تكون الفتاة بكر، وهي غير ذلك فيكون الزواج وقتها فاسدا.

وأكد الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، أنه لا يوجد علميا ولا دينيا جملة ترقيع غشاء البكارة.

وأضاف مبروك عطية، أن ترقيع غشاء البكارة عبارة عن لعبة خداعية للاحتفال في يوم الزفاف بشرف البنت.

وشدد أنه على الأمهات توجيه نصائح لبناتهن بضرورة الحرص على التعامل مع غشاء البكارة.

ولفت أن كثافة الدورة الشهرية في بعض الأحيان من الممكن أن تفض غشاء البكارة.