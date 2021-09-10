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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي يستعيد ذكرياته بمسلسل إللي مالوش كبير

صدى البلد

نشر أحمد العوضي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي  بموقع التواصل الاجتماعي  "إنستجرام".

 

وظهر أحمد العوضي بصورة قديمة من كواليس مسلسل إللي مالوش كبير، وحازت الصورة علي إعجاب متابعية.

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مفاجأة.. أحمد العوضي مع ياسمين عبدالعزيز في سويسرا منذ أيام

 

وعلم “صدى البلد” أن أحمد العوضي وصل إلى مدينة جينيف بسويسرا منذ أسبوعين ليبقى بجانب زوجته ياسمين عبد العزيز.

 

ووصل أحمد العوضي إلى سويسرا بعد أن أنهى إجراءات الفيزا والتي عطلته عن السفر مع زوجته ياسمين عبد العزيز منذ البداية، ليغلق بذلك أحمد العوضي كل التكهنات والأخبار التي انتشرت عن انفصاله عن ياسمين عبد العزيز.

 

وعلم “صدى البلد” أن الأخبار المنتشرة بخصوص إجراء ياسمين عبد العزيز جراحة في سويسرا غير صحيحة، حيث إنها بحالة جيدة ولا تحتاج لتدخل جراحي آخر حتى الآن.

 

ولن تعود ياسمين عبد العزيز إلى مصر إلا بعد شفائها تماما، حيث ما زالت تخضع للفحوصات الطبية للتأكد من سلامتها بشكل كامل والاطمئنان على العملية الجراحية التى أجرتها في مصر .

 

 

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