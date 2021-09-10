عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض أسعار الدولار اليوم مقابل هذه العملات| تفاصيل

انخفاض أسعار الدولار
انخفاض أسعار الدولار اليوم مقابل هذه العملات

انخفض الدولار، اليوم الجمعة، مع ارتفاع العملات المرتبطة بالنمو بعد صعود اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أسبوع؛ نتيجة أنباء تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينج، لأول مرة منذ سبعة أشهر.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن وشي أجريا "مناقشة استراتيجية واسعة"، شملت المجالات التي تتلاقى وتتباعد فيها المصالح والقيم.

وذكر مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، أن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين ركز على القضايا الاقتصادية وتغير المناخ وكوفيد-19.

ارتفاع كبير في أسعار الدولار وتراجع مفاجئ لـ الذهب | اعرف التفاصيل

الذهب يهبط مع صعود الدولار ومخاوف النمو العالمي

وزاد اليوان 0.2 % مقابل الدولار بعد تلك الأنباء، مبتعدا عن مستوى 6.50 يوان للدولار إلى 6.4387، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.35 % إلى 0.7392 دولار، ويتجه إلى انخفاض أسبوعي 0.7 %.

كما عزز تحرك اليوان الدولار النيوزيلندي الذي ارتفع بما يقرب من 0.5 % إلى 0.7141 دولار.

وتميل كلتا العملتين إلى الاستفادة عندما تكون معنويات المخاطرة إيجابية.

وهبط الين الياباني 0.2 % مقابل الدولار إلى 109.97 ين، بينما لا يزال يتحرك في منتصف نطاقه خلال الشهرين الماضيين.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.1 % خلال اليوم إلى 92.421، غير أنه لا يزال في طريقه نحو ارتفاع أسبوعي 0.35 %.

وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.1838 دولار اليوم، وفي طريقه لانخفاض 0.35 % خلال الأسبوع.

والجمعة، تجاوز الذهب مستوى 1800 دولار، مدعوما برهانات على أن البنوك المركزية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة نسبيا لدرء المخاطر المستمرة على النمو.

لكن ارتفاع الدولار بشكل عام، مع سعي المستثمرين استقاء مؤشرات بشأن توقيتات الجدول الزمني لتقليص التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أبقى الذهب في طريقه لتراجع أسبوعي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1800.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:32 بتوقيت جرينتش.

وبانخفاضه 1.4 % منذ بداية الأسبوع، فهو يتجه لأول انخفاض له في خمسة أسابيع، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1802.10 دولار.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في ”إس.بي.آي أست مانجمنت“، إن شراء الذهب يظل متواصلا عند انخفاض السعر؛ لأن البنوك المركزية ليست في عجلة من أمرها لرفع أسعار الفائدة.

أسعار الدولار الدولار أعلى سعر لـ الدولار أسعار الدولار عالميا أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

ترشيحاتنا

فعل عجيب يحدث عندما تصلي على النبي.. الشيخ الشعراوي يوضح.. فيديو

انخفاض أسعار الدولار اليوم مقابل هذه العملات| تفاصيل

أول تعليق من روسيا على تلويح أوكرانيا بإمكانية اندلاع حرب بينهما

لقطات تجسسية تكشف سيارة فولكس فاجن Aero B الكهربائية موديل 2023

سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 10 -9-2021

بث مباشر.. خطبة وشعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

بعد تعرضه لحادث موت.. تطورات الحالة الصحية للفنان حودة بندق

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ