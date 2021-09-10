انخفاض أسعار الدولار اليوم مقابل هذه العملات| تفاصيل

انخفض الدولار، اليوم الجمعة، مع ارتفاع العملات المرتبطة بالنمو بعد صعود اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أسبوع؛ نتيجة أنباء تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينج، لأول مرة منذ سبعة أشهر.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن وشي أجريا "مناقشة استراتيجية واسعة"، شملت المجالات التي تتلاقى وتتباعد فيها المصالح والقيم.

وذكر مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، أن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين ركز على القضايا الاقتصادية وتغير المناخ وكوفيد-19.

وزاد اليوان 0.2 % مقابل الدولار بعد تلك الأنباء، مبتعدا عن مستوى 6.50 يوان للدولار إلى 6.4387، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.35 % إلى 0.7392 دولار، ويتجه إلى انخفاض أسبوعي 0.7 %.

كما عزز تحرك اليوان الدولار النيوزيلندي الذي ارتفع بما يقرب من 0.5 % إلى 0.7141 دولار.

وتميل كلتا العملتين إلى الاستفادة عندما تكون معنويات المخاطرة إيجابية.

وهبط الين الياباني 0.2 % مقابل الدولار إلى 109.97 ين، بينما لا يزال يتحرك في منتصف نطاقه خلال الشهرين الماضيين.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.1 % خلال اليوم إلى 92.421، غير أنه لا يزال في طريقه نحو ارتفاع أسبوعي 0.35 %.

وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.1838 دولار اليوم، وفي طريقه لانخفاض 0.35 % خلال الأسبوع.

والجمعة، تجاوز الذهب مستوى 1800 دولار، مدعوما برهانات على أن البنوك المركزية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة نسبيا لدرء المخاطر المستمرة على النمو.

لكن ارتفاع الدولار بشكل عام، مع سعي المستثمرين استقاء مؤشرات بشأن توقيتات الجدول الزمني لتقليص التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أبقى الذهب في طريقه لتراجع أسبوعي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1800.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:32 بتوقيت جرينتش.

وبانخفاضه 1.4 % منذ بداية الأسبوع، فهو يتجه لأول انخفاض له في خمسة أسابيع، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1802.10 دولار.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في ”إس.بي.آي أست مانجمنت“، إن شراء الذهب يظل متواصلا عند انخفاض السعر؛ لأن البنوك المركزية ليست في عجلة من أمرها لرفع أسعار الفائدة.