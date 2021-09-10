عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لتخفيف الضغط عن تزايد التكلفة..

الصين تطرح جزءا من احتياطياتها النفطية على دفعات

الصين
الصين

أعلنت الهيئة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية فى الصين، أنها ستطرح كميات من احتياطياتها من النفط الخام لتخفيف الضغط عن الأعمال بسبب تزايد تكاليف المواد الخام.

وأضافت الهيئة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية فى الصين أن طرح الكميات المذكورة من النفط الخام سيتم على دفعات، وستستهدف رئيسيا شركات محلية تعمل في قطاع تكامل التكرير والبتروكيماويات.

تابعت الهيئة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية فى الصين : منذ بداية هذا العام، قفزت أسعار السلع السائبة بسبب عوامل منها تفشي كوفيد-19 في الخارج، وعدم التوازن بين العرض والطلب، ما أثر على الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأظهرت نتائج بيانات واردة من الهيئة الوطنية للإحصاء فى الصين ، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 9.5 % على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي، أسرع من الزيادة البالغة 9 % على أساس سنوي المسجلة في يوليو.

الصين الهيئة الوطنية للإحصاء النفط الاحتياطيات الغذائية النفط الخام

ترشيحاتنا

أول تحرك من جامعة عين شمس على واقعة إهانة طبيب لأحد الممرضين

عمل يضيء ما بين قدميك وعنان السماء أسبوعاً كاملاً .. الأزهر يكشفه

مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Nordwind الروسية

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

1000 موظف في فيسبوك مختصون بقراءة محتوى واتسآب.. ما حقيقة تجسس الشركة على رسائلك؟

ستيلانس تكشف عن الدودج GAC GS5 الـSUV الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

رياح وأمطار وتكاثر السحب.. ماذا تقول صور الأقمار الصناعية عن طقس الجمعة

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

أول تحرك برلماني بعد واقعة محاولة إجبار ممرض على السجود لكلب

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ