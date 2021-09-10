الصين تطرح جزءا من احتياطياتها النفطية على دفعات

لتخفيف الضغط عن تزايد التكلفة..

أعلنت الهيئة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية فى الصين، أنها ستطرح كميات من احتياطياتها من النفط الخام لتخفيف الضغط عن الأعمال بسبب تزايد تكاليف المواد الخام.

وأضافت الهيئة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية فى الصين أن طرح الكميات المذكورة من النفط الخام سيتم على دفعات، وستستهدف رئيسيا شركات محلية تعمل في قطاع تكامل التكرير والبتروكيماويات.

تابعت الهيئة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية فى الصين : منذ بداية هذا العام، قفزت أسعار السلع السائبة بسبب عوامل منها تفشي كوفيد-19 في الخارج، وعدم التوازن بين العرض والطلب، ما أثر على الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأظهرت نتائج بيانات واردة من الهيئة الوطنية للإحصاء فى الصين ، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 9.5 % على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي، أسرع من الزيادة البالغة 9 % على أساس سنوي المسجلة في يوليو.