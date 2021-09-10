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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سجائر ولحوم وسلع مجهولة المصدر بحملة فى القليوبية

سلع غذائية
سلع غذائية

تمكتت مباحث التموين فى القليوبية  من ضبط مخزن لتجارة السجائر وبدال تموينى  وثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون مستندات ومجهولة المصدر خلال حملة تموينية وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

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تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مباحث التموين تفيد قيام حملة تموينية اسفرت عن ضبط ضبط مخزن لتجارة  السجائر بدون ترخيص عثر به على 1527 عبوة سجائر بدون مستندات ومجهولة المصدر ومهربة جمركياً تم تجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر و 29210 قطعة فلتر سجائر بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق 

كما تم ضبط محل بدال تموينى بالقليوبية به  1,8طن سكر تموينى و 4032 عبوة زيت تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السواء.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها 2,23 طن لحوم وكبدة مستوردة بدون بيانات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس  وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق  وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت قوات الدفاع المدنى فى بنها بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى منزل بإحدى القرى دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى المهندس علي عبدالستار سيد أحمد رئيس مدينة ومركز بنها بلاغا من غرف العمليات بنشوب حريق بإحدى المنازل بعزبة سعد التابعة للوحدة المحلية ببطا.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وتبين اشتعال النيران داخل أحد المنازل وتم السيطرة على الحريق وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

من جانبها قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى، وبحضور خالد بلابل رئيس النيابة، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، على مهندس زراعى لاتهامه بالشروع فى قتل زوجته لقيامها برفع دعوى خلع ضده، كما قضت بتعويض مدنى مؤقت للزوجة قيمته 20 ألفا وواحد جنيه.

وأوضحت المحكمة، فى حكمها، أن المتهم "م" 36 سنة، مهندس زراعى، شرع فى قتل زوجته "ف"، مدرسة، بشبرا الخيمة، بطعنها 6 طعنات نافذة 4 منها بالبطن واثنتان منها بالظهر، ما تسبب فى استئصال الطحال والمرارة، ولاتزال على قيد الحياة.

وترجع الواقعة إلى أن المتهم والمجنى عليها تزوجا منذ فترة، وأنجبا طفلا، إلا أن المتهم كان ينفق أمواله على أمور لا علاقة لها بالمنزل، كما أنه كان يستولى على راتبها ولا يعطيها منه إلا القليل، وتطور الأمر إلى التطاول بالأيدى على المجنى عليها، إلى أن انتهى بها الأمر لطلب الطلاق بالمعروف، لكن المتهم لم يرضخ لطلباتها ورفض طلبها للطلاق.

وانتقلت المجنى عليها وطفلها إلى منزل والدها الذى كان مغلقا بعد وفاة والدها، وأسفل شقة شقيقتها المتزوجة بنفس العقار، ومكثت بها فترة، إلى أن انتظرها المتهم فى الساعة السابعة صباحا أسفل العقار وخلال ذهابها إلى العمل، وكان برفقتها نجلها الطفل، وعرض عليها العودة مرة أخرى لمنزلها إلا أن المجنى عليها رفضت الرضوخ لطلبه، فسدد لها المتهم 4 طعنات بالبطن، وعندما سقطت على الأرض سدد لها طعنتين بالظهر.

وتجمع الأهالى بالمنطقة وألقوا القبض على المتهم وسلموه للشرطة التى حضرت على الفور، وتم نقل المجنى عليها للمستشفى، وأمرت النيابة بحبس المتهم، ثم أحالته للمحاكمة عن جريمته.

القليوبية مباحث التموين مدير أمن القليوبية مديرية امن القليوبية النيابة العامة

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