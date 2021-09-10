مسئولة أممية تزور القومى للمرأة.. وتشيد بدعم الرئيس لتمكين النساء فى كل المجالات

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة دكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الأقليمي لمكتب الدول العربية - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

هدفت الزيارة التعرف على جهود الدولة والمجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة ، وذلك بحضور راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وأعربت “مايا”، عن سعادتها بالتعاون المثمر القائم بين المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والذي اسفر عنه العديد من البرامج والمشروعات الهامة المعنية بتمكين المرأة في جميع المجالات .



وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية شهدت خلال الست سنوات الماضية طفرة حقيقية سواء في مجال الحقوق او التشريعات او الوصول للمواقع القيادية او في مجال التمكين الاقتصادي او الاجتماعي او السياسي ، وذلك في ظل قيادة حكيمة تؤمن بقدرات المرأة وما تستطيع أن تحققه من انجازات في جميع المجالات ،مستعرضة اهم المكتسبات التى حصلت عليها المرأة المصرية خلال الفترة الماضية.



واستعرضت جهود المجلس في مجال دعم ومساندة المرأة و العمل على توفير كل ما يمكن لتذليل كافة العقبات امامها .



وأعربت خالدة عن عميق سعادتها بزيارة المجلس القومي للمرأة والتعرف عن قرب على جهود الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة، مشيرة الى ان مصر قامت بخطوات هامة وعظيمة في هذا المجال، مؤكدة اهمية التعاون القائم بين المجلس وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي .



كما أشادت السيدة خالدة بوزار، بالدعم الذي تحصل عليه المرأة المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودوره في دعم وصول المرأة للمواقع القيادية، مشيرة إلى أنه أمر عظيم أن تصل نسبة المرأة في الحكومة إلى 25% وهي نسبه غير مسبوقة للمراة المصرية .



كما أشادت بالقوانين التى أقرتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية التى تدعم حقوق النساء والفتيات في كافة المجالات مثل قوانين مناهضة التحرش وختان الإناث وهى جميعها قضايا غاية في الأهمية، مشيرة ايضاً الى اهمية المشروعات والبرامج التى تنفذها الدولة مثل برنامج " حياة كريمة " و" 2 كفاية " وغيرها من البرامج التى تصب في مصلحة المراة والمجتمع.

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