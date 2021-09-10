عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مسئولة أممية تزور القومى للمرأة.. وتشيد بدعم الرئيس لتمكين النساء فى كل المجالات

صدى البلد

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة دكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الأقليمي لمكتب الدول العربية - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 هدفت الزيارة التعرف على جهود الدولة والمجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة ، وذلك بحضور راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
     

وأعربت “مايا”، عن سعادتها بالتعاون المثمر القائم بين المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والذي اسفر عنه العديد من البرامج والمشروعات الهامة  المعنية بتمكين المرأة في جميع المجالات .
    

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية شهدت خلال الست سنوات الماضية طفرة حقيقية سواء في مجال الحقوق او التشريعات او الوصول للمواقع القيادية او في مجال التمكين الاقتصادي او الاجتماعي او السياسي ، وذلك في ظل قيادة حكيمة تؤمن بقدرات المرأة وما تستطيع أن تحققه من انجازات في جميع المجالات ،مستعرضة اهم المكتسبات التى حصلت عليها المرأة المصرية خلال الفترة الماضية.
    

واستعرضت جهود المجلس في مجال دعم ومساندة المرأة  و العمل على توفير كل ما يمكن لتذليل كافة العقبات امامها .
     

وأعربت خالدة عن عميق سعادتها بزيارة المجلس القومي للمرأة والتعرف عن قرب على جهود الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة، مشيرة الى ان مصر قامت بخطوات هامة وعظيمة في هذا المجال، مؤكدة اهمية التعاون القائم بين المجلس وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي . 
 

كما أشادت السيدة خالدة بوزار، بالدعم الذي تحصل عليه المرأة المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي،  ودوره في دعم وصول المرأة للمواقع القيادية، مشيرة إلى أنه أمر عظيم أن تصل نسبة المرأة في الحكومة إلى  25%  وهي نسبه غير مسبوقة للمراة المصرية .
     

كما أشادت بالقوانين التى أقرتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية التى تدعم حقوق النساء والفتيات في كافة المجالات مثل قوانين مناهضة التحرش وختان الإناث وهى جميعها قضايا غاية في الأهمية،  مشيرة ايضاً الى اهمية المشروعات والبرامج التى تنفذها الدولة مثل برنامج " حياة كريمة " و" 2 كفاية " وغيرها من البرامج التى تصب في مصلحة المراة والمجتمع.

IMG-20210910-WA0093
IMG-20210910-WA0093
IMG-20210910-WA0092
IMG-20210910-WA0092
مايا مرسي الدكتورة مايا مرسى المجلس القومى للمرأة القومى للمرأة الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء اللبناني: سنتعامل مع جميع الدول باستثناء إسرائيل

شيفروليه سلفرادو 1500 موديل 2022 بتقنيات جديدة لمنافسة فورد F 150

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 10-9-2021

أول تحرك برلماني بعد واقعة محاولة إجبار ممرض على السجود لكلب

أئمة السودان: برامج الأوقاف لا غنى عنها لكل داعية أو مثقف عصري

نجيب ميقاتي باكيا بعد تشكيل الحكومة: نسعى لاستعادة عز وازدهار لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

رياح وأمطار وتكاثر السحب.. ماذا تقول صور الأقمار الصناعية عن طقس الجمعة

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

وفاه أحد ضحايا المنزل المنهار بطنطا بسبب انفجار خط غاز

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ