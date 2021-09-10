نجيب ميقاتي باكيا بعد تشكيل الحكومة: نسعى لاستعادة عز وازدهار لبنان

بكى رئيس الوزراء اللبناني الجديد، نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، خلال أول مؤتمر صحفي له عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد عام كامل من الفراغ الحكومي.

وقال ميقاتي ردا على سؤال الصحفيين حول سبب بكائه: “دمعتي من القلب واليوم يكفينا جدل ثلث وثلثين.. رجاء دعوا السياسة على جنب.. نحن بدنا نشتغل”.

وأضاف ميقاتي: "الوضع صعب جدا ولكن ليس مستحيلا إذا تضامنا جميعا كلبنانيين.. نريد أن نستعيد عز وازدهار لبنان".

وتابع: "سنتصل بكافة الجهات الدولية ونأمل أن نوقف الانهيار الحاصل.. نحن بحاجة إلى العالم العربي ولبنان ينتمي إليه وواثقون بأنه لن يتركنا أبدا".

وأردف: "هناك خطة ستطرحها الحكومة بأسرع وقت لإنقاذ لبنان".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف، نجيب ميقاتي، وقعا على مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون وميقاتي وقعا على مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.