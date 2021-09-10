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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعلان عن التشكيلة الوزارية بالحكومة اللبنانية الجديدة بقيادة ميقاتي

أرشيفية
أرشيفية

أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، عن التشكيلة الوزارية بالحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

وقال الأمين العام في بيان، إن حكومة حسان دياب، تعتبر مستقيلة ابتداء من اليوم، على أن تتسلم حكومة ميقاتي مهامها اليوم.

وسيشغل عبدالله أبوحبيب منصب وزير الخارجية بالحكومة الجديدة، وموريس سليم وزيرا للدفاع الوطني وبسام مولوي وزيرا للداخلية.

كما سيشغل يوسف الخليل منصب وزير المالية، وجورج قرداحي وزيرا للإعلام، وأمين سلام وزيرا للاقتصاد والتجارة.

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وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف، نجيب ميقاتي، وقعا على مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون وميقاتي وقعا على مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

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